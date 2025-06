Toyota C-HR+: Elektro-Variante komplettiert das Stromer-Portfolio

Im Rahmen des Kenshiki-Forums in Brüssel im vergangenen März hat Toyota gemeinsam mit der Edel-Tochtermarke Lexus die Pläne für die nahe Zukunft vorgestellt.

Mit 4.520 mm Länge zwischen C-HR & bZ4X.. © Hersteller ×

Technische Daten

Motor: 1 / 2 E-Aggregate

Leistung: 167, 224, 343 PS

Antrieb: Vorder-/Allrad

Akku-Kapazitäten: 57,7, 77 kWh

Reichweite: bis zu 600 km

Preis: steht noch nicht fest

Größer als der Hybrid. © Hersteller ×

Die sind nicht nur, doch auch intensiv elektrisch geprägt. Neben dem neuen (stromernden) Urban Cruiser und einer überarbeiteten Version des (über-)kompakten Crossovers bZ4X stand eine nagelneue Interpretation des C-HR im Rampenlicht. Versehen mit einem "+" handelt es sich um einen Voll-Stromer. Er ist, trotz augenfälliger Ähnlichkeit, kein direktes Derivat des Verbrenners, sondern ein eigens für Strom-Antrieb entwickelter C-SUV auf Basis der Technologie des bZ4X. Als Energiespeicher dient im prinzipiellen Fronttriebler eine Batterie mit 58 oder 77 kWh Kapazität.

Leistung kann der C-HR+ bis zu 340 PS haben. © Hersteller ×

Allradantrieb ist für die stärkere Variante an Bord. An Leistung kann der C-HR+ bis zu 340 PS haben. Die Reichweite beziffert Toyota mit rund 600 Kilometern. Die Ladeleistung mit Gleichstrom kann bis zu 150 kW betragen. Sein Marktstart in Österreich ist für Ende dieses Jahres angekündigt.