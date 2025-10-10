Alles zu oe24VIP
Toyota Corolla Cross: Profil-Schärfung und neue Dynamik-Version
© Hersteller

Aufwertung

Toyota Corolla Cross: Profil-Schärfung und neue Dynamik-Version

10.10.25, 12:00
Die Systemleistung des 2,0-Liter-FHEV ist von 197 auf 180 PS reduziert. 

Vorstellung. Mit dem Crossover hatten die Japaner ihr SUV-Portfolio vor fünf Jahren angereichert und die Anzahl der Karosserie-Varianten des Corolla um eine dritte Version erweitert. Die unterscheidet sich signifikant vom Hatchback und vom Kombi, mit angehobener Bodenfreiheit und auf Robustheit orientiertem Outfit.

LxBxH: 4.460 x 1.825 x 1.620 Millimeter, 2.640 mm Radstand. 

© Hersteller

Technische Daten

  • Motoren: 1,8-, 2,0-l-FHEV-Benz.
  • Leistung: 140, 180 PS
  • Antrieb: Vorder-/Allrad
  • Getriebe: CVT
  • Preis: ab 37.990 €

Ab 473 Liter, bis zu 1.333 Liter Laderaumvolumen. 

© Hersteller

Diesel war für den Kompakten von Beginn an kein Thema gewesen, und die reinen Verbrenner - 1,8- und 2,0-Liter-Vierzylinder - wurden sukzessive aussortiert. An Bord geblieben sind Vollhybride, jeweils gekoppelt an ein stufenloses CVT-Getriebe, wie es bei Toyota üblich ist. Ebenso üblich ist es, im Pkw- und Leichtnutzfahrzeug-Bereich (ausgenommen Hilux) auf Frontantrieb zu setzen.

12,3-Zoll-Fahrerdisplay, 10,5-Zoll-Zentral-Screen. 

© Hersteller

Den Zweiliter kann man mit elektrisch generiertem Allradantrieb, einer Art Schub-Unterstützung per Heckachse, ordern. Dazu gibt es seit dem Technik-Update und der Design-Politur einen zusätzlichen "Snow Extra"-Fahrmodus. Das gilt auch für die dynamisch - trotz 17 PS weniger als bisher - orientierte GR Sport-Version.

