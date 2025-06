Toyota RAV4: In sechster Generation Voll- & Plug-In-Hybrid

Der Altmeister ist technisch und elektronisch komplett neu konfiguriert.

Vorstellung. Mehr als dreißig Jahre dauert die Karriere des einst sehr kompakten Soft-Offroaders, er war einer der ersten SUVs dieser Größenklasse.

FHEV und PHEV kommen mit Allrad- oder Frontantrieb.

Technische Daten

Motoren: FHEV-, PHEV-Benz.

Leistung: 183/191, 286/304 PS

Akku-Kapazität: 23 kWh

E-Reichweite: bis zu 100 km

Preis: steht noch nicht fest

LxBxH: 4.600 x 1.855 x 1.685 mm, 2.690 mm Radstand

Im Zuge der bisherigen fünf Generationen hat sich Toyota vor allem für Europa zunehmend auf Elektrifizierung konzentriert, Diesel und reine Benziner-Verbrenner waren schon in der fünften Karriere-Phase aussortiert, dafür kam (2020) erstmals ein Plug-In-Hybrid, zusätzlich zum Vollhybrid, hinzu. Bei diesen beiden Antrieben bleibt es auch in der sechsten Generation.

12,3"-Fahrer-Display & 12,9"-Zentral-Touchscreen.

Die ist im Prinzip bereits startklar, inklusive neuer Elektronik-Plattform. Doch man muss sich in der Alten Welt noch rund ein Jahr gedulden. Bislang wurden auf den europäischen Märkten mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge abgesetzt, weltweit waren es bisher mehr als fünfzehn Millionen Stück. Um auf Schiene zu bleiben, haben die Entwickler den Kompakten nicht neu erfunden, er ist auch nicht an Größe gewachsen, dafür an der Technik für die Antriebe und die Bordelektronik sowie die Fahrsicherheit.