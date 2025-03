Toyota Yaris: Teilzeitstromer, frisch gefärbt & aufgewertet

Mit knapp vier Metern Länge ist er ein agiler Gefährte für die Stadt.

Vorstellung. Ein Leicht- und ein Schwergewicht zugleich ist der kleine Japaner. Der frontgetriebene Fünfsitzer wiegt ab 1.165 Kilogramm, und er ist - nicht nur als Vertreter eines derzeit sehr dünn besetzten Segments - einer der Marken-Topseller.

City-Statur, die auch für Landstraßen sehr fit ist. © Hersteller ×

Technische Daten

Motor: FHEV, 1,5-l-R3-Benz

Leistung: 116, 130 PS/120 Nm

Antrieb: Vorderrad

Getriebe: CVT

Preis: ab 23.490 €

LxBxH: 3,94/5 x 1,745 x 1,5 m, 2,56 m Radstand. © Hersteller ×

Das Verhältnis zwischen Größe, Eigengewicht und Leistung passt in die engsten Altstadtgassen, in die verwinkeltsten Parkgaragen und auch fürs Umland. Auf der Autobahn beweist er sich als geradezu stoischer Gefährte, da kommt es gar nicht so sehr darauf an, ob er aus dem Vollhybrid-Antriebsstrang 116 oder 130 PS holt.

4,3-, 7- oder 12,3"-Display, 9- oder 10,25"-Screen. © Hersteller ×

Das Laderaumvolumen ist für ein Fahrzeug dieser Klasse beachtlich, man kann ab 286 und bis zu 947 Liter Ladegut einfüllen. Im Rahmen kontinuierlicher Modellpflegen ist der Yaris sportlich geworden, ohne jegliche Fahrwerkshärte und mit gerade richtig direkter Lenkung. Dem CVT-Getriebe hat man spontanere Manieren beigebracht. Auch bekennt der Kleine Farbe, das Rot ist strahlend, das Blau ist blitzig, das Grau der GR Sport-Version ist elegant.