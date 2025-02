Volvo EX30: Schweden und Chinesen kooperieren elektrisch

Schwestermodell des Smart #1und #3.

Der Subkompakt-Crossover ist der kleinste der aktuellen Volvo-Stromer.

Der volle Name: Twin Motor Performance Ultra. © Hersteller ×

Test. Der Technik-Austausch zwischen dem skandinavischen und dem chinesischen Label - Volvo und Geely - erfolgt in beiden Richtungen. Ein - vollelektrisches - Beispiel ist der EX30 (ab 2023). Die Verwandtschaft hat auch eine deutsche Note, hinter den Schwestermodellen von Smart steckt ein Joint-Venture zwischen Mercedes und der China-Marke.

Technische Daten

Motoren: 2 E-Aggregate

Leistung: 428 PS/543 Nm

Akku-Kapazität: 69 kWh

Reichweite: bis zu 445 km

Preis: ab 42.892 Euro, Testwagen: 54.890,40

LxBxH: 4.235 x 1.837 x 1.549 mm, 2.650 mm Radstand. © Hersteller ×

Optisch ist der Schwede von außen betrachtet alles andere als ein chinesisches Derivat. Im Interieur jedoch ist die Nähe zwischen den beiden Kontinenten erkennbar, die Cockpit-Gestaltung setzt auf einen zentralen Bildschirm und reichlich roh wirkende Kunststoff-Elemente. Allerdings ist das Infotainment-System weitgehend frei von optischen Spielereien.

Recht sparsam eingerichtete Kommando-Zentrale. © Hersteller ×

Dennoch ist die Bedienung unrätselhaft. Die Fahrleistungen halten, was die technischen Daten versprechen. Nützt man die nicht ausgiebig aus, wirkt die Reichweitenangabe nicht unrealistisch. Details am Rande: DC-Ladeleistungs-Max: 150 kW, Gewicht: an die zwei Tonnen. Gebaut wird der EX30 an sich in China. Dieses Jahr kommt eine Europa-Produktion hinzu.