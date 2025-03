VW ID.2 EVERY 1: City Car-Concept mit Batteriestrom-Antrieb

Auf den ID. 2all - ab 2026 - soll der nächste Stadt-Elektriker folgen.

Vorstellung. Der Up! war ein beliebter, knapp mehr als 3,5 Meter kurzer Winzling gewesen, per Benzin, später auch via Batterie-Strom angetrieben. Vor zwei Jahren wurde er nach zwei Generationen ersatzlos aus dem Programm genommen.

Ein vollelektrisches Pendant zum ausgelaufenen Up! © Hersteller ×

Technische Daten

Motor: 1 E-Aggregat

Leistung: 95 PS

Akku-Kapazität: t.b.a

Reichweite: mind. 250 km

Preis: unter 20.000 €

Länge/Breite/Höhe: 3.880 x 1.820 x 1.490 Millimeter. © Hersteller ×

Doch demnächst soll er - endlich - einen Nachfolger bekommen. Volkswagen hat jetzt ein vollelektrisches Concept Car präsentiert, das zwar etwas größer ist als der ehemalige Kleinstwagen, doch deutlich unter der Vier-Meter-Marke bleibt. Die voraussichtliche Leistung liegt mit vermutlich 95 PS auf dem Niveau des Verbrenners.

Horizontaler Touchscreen plus auch analoge Tasten. © Hersteller ×

Eine vergleichbare Reichweite wird er wohl nicht erzielen, doch ist er als Einstiegsmodell für die Stadt konzipiert. Hohes Augenmerk liegt, gemäß der Benennung - Every1 -, auf der Leistbarkeit, mit einem Preis von unter 20.000 Euro aus heutiger Sicht. Technische Basis ist ein modularer Elektrifizierungs-Baukasten (MEB), der auch dem ID.2 als Grundlage dient. Der soll, als Pendant zum noch aktuellen Polo, bereits kommendes Jahr auf den Markt kommen.