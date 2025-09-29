VW T-Roc: Nischen-Zwitter aus SUV und Hatchback am Start

Mit Wachstum auf allen Ebenen fährt der Crossover in die 2. Generation.

Vorstellung. Gewachsen ist er. In Optik, Dimensionen und Technik. Ersteres macht nach wie vor keinen polarisierenden Eindruck, ist jedoch (noch) sportlich(er) als zuvor. Die Verlängerung um 12,2 Zentimeter ist nicht so wild, dass man Parkgaragen in aktuellen Standard-Größen von nun an meiden muss, er ist kompakt, fast subkompakt geblieben.

LxBxH: 4.373 x 1.828 x 1.562 mm, 2.631 mm Radstand. © Hersteller

Technische Daten

Motoren: 1,5-l-, 2,0-l-MHEV-Benz

Leistung: 115, 150, 204, 333 PS

Antrieb: Vorder-/Allrad

Getriebe: 7 G DSG/t. b. a.

Preis: ab ca. 32.000/34.590 €

Kofferraumvolumen: ab 465 und bis zu 1.350 Liter. © Hersteller

Technisch basiert er im Prinzip auf der bisherigen Frontantriebs-Plattform, doch ist diese adaptiert, optimiert und nach allen Richtungen gestreckt. Dass Diesel-Antriebe keinen Platz mehr unter der Motorhaube haben, das war zu erwarten. Die Benziner sind durchwegs elektrifiziert, auf Basis eines 48-Volt-Mildhybrid-Systems, durchwegs an eine siebenstufige Direktschaltung gekoppelt.

12,9-Zoll-Touchscreen ab Ausstattungs-Stufe "Life". © Hersteller

Der 1,5-Liter hat 116 oder 150 PS. Allradantrieb gibt's in Kombination mit einem Zweiliter-Otto (204 PS) plus das Top-Modell, die R-Variante, mit 333 PS. Neu eingeführt werden nachfolgend neue Vollhybrid-Benziner. Plug-In-Hybride sind obsolet. Details zu den FHEV-Antrieben folgen.