1,5 Milliarden Euro Steuergeld an Österreicher zurückgezahlt

Von den 1,5 Milliarden Euro wurden bereits über 260 Millionen Euro via antragsloser Veranlagung ausgezahlt. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 4,1 Mio. Anträge auf Arbeitnehmerveranlagung eingebracht, die durchschnittliche Bearbeitungsdauer lag bei 11,5 Tagen.

Finanzminister Gernot Blümel dazu: „Jede Österreicherin und jeder Österreicher bekommt im Schnitt mehr als 360 Euro durch die Arbeitnehmerveranlagung ausbezahlt."

Mehr als 5 Mio. FinanzOnline-User

Das Onlineportal der Finanzverwaltung erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Mittlerweile sind mehr als 4,8 Millionen Personen und knapp 365.000 Unternehmen auf www.finanzonline.at registriert. Die Vorteile von FinanzOnline liegen auf der Hand: Das wichtigste E-Government-Portal der Finanzverwaltung steht kostenlos rund um die Uhr zur Verfügung und bedarf keiner speziellen Software. Steuererklärungen sowie andere Anträge können jederzeit und bequem von zu Hause aus bzw. überall via Smartphone erledigt werden, der Weg zum Finanzamt erübrigt sich. Auch die Auszahlung einer Gutschrift kommt schneller am Konto an.