-25%: Die Spar-Joker sind wieder da

Die Rabattmarkerl des Supermarkt-Riesen sind zurück und können jetzt wieder in der App auch digital gesammelt werden.

Das Herzstück der kostenlosen Spar-App des heimischen Supermarkt-Riesen ist der "SPAR-minus 25%-Joker". Dieser wird an der Kassa automatisch bei den bis zu vier teuersten rabattberechtigten Produkten abgezogen wird.

Rabattmarkerl können neben der gedruckten Form jetzt auch wieder in der App digital gesammelt werden. Ähnlich wie jene in Papierform, kommen die digitalen Joker in unregelmäßigen Abständen. Die aktuelle Aktion läuft mit 30. Dezember wieder aus.

-25% bei 4 Produkten nach Wahl sparen

Einfach -25% Joker von der Karte lösen

Joker am ausgewählten Produkt anbringen

Das Produkt -25% billiger einkaufen

Joker sind nicht mit anderen Gutscheinen kombinierbar. Pro Produkt kann nur 1 Joker einmalig eingelöst werden. Maximal 4 Joker gedruckt oder digital einmalig je Einkauf, informiert Spar. Bei Einlösung des Jokers sind keine weiteren Rabatte möglich.

So funktionieren die digitalen Spar-Joker