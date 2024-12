500 Kilo Dubai-Schokolade im Bus nach Österreich geschmuggelt

Im Oktober und November wurden der Zoll am Grenzübergang Nickelsdorf gleich zweimal in einem türkischen Reisebus fündig.

Im Oktober und November haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zollamts Österreich am Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland gleich zweimal in einem türkischen Reisebus Dubai-Schokolade aufgegriffen. Insgesamt fanden die Zöllner 2.540 Stück 200g-Tafeln in einem Wert von rund 52.000 Euro, die nach Österreich gebracht werden sollten, wie es am Samstag in einer Aussendung des Finanzministeriums hieß.

Zuerst wurden im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Oktober 1.500 Tafeln im Kofferraum des Busses gefunden. Bei einer weiteren Routinekontrolle Mitte November wurden dann erneut 16 Kartons mit insgesamt 1.040 Stück Dubai-Schokolade in demselben türkischen Reisebus entdeckt.

"Dieser Aufgriff zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen stets am Puls der Zeit sind. Unsere Kontrollen sind wichtige Beiträge zum Schutz der anständigen Unternehmen, die sich an die Regeln halten und Abgaben und Steuern gesetzeskonform entrichten. Mit Steuern und Abgaben werden außerdem beispielsweise Straßen, Schulen und Spitäler finanziert", sagte Finanzminister Gunter Mayr.