McDonald’s wird jetzt auch teilvegan

München. Die Burgerkette McDonald’s steigt ins Geschäft mit veganen Produkten ein – vorerst aber nur in Deutschland. Am 29. April startet der Verkauf des "Big-Vegan" in mehr als 1.000 deutschen McDonald's Filialen. Heimische Vegan-Fans müssen also zum "Mäci" nach Deutschland um den neuen "Burger" zu kosten, denn für Österreich und die Schweiz ist derzeit kein Vegan-Angebot geplant.

Der Firmensprecher von McDonald's-Deutschland sagt: "Der Trend zu fleischlos wird größer." Außerdem macht bei den Nachbarn seit langem der Vegetarierbund "ProVeg" Druck auf große Fast-Food-Ketten auch vegetarische und vegane Angebote anzubieten.

So wird der Burger laut "Bild" aussehen: Der vegane Patty wiegt exakt 100 Gramm, besteht aus Soja, Weizen, Roter Beete, Paprika und Möhren. Gewürzt wird mit Knoblauch, Salz, Pfeffer und Speiseessig. Das Burger-Brötchen ist identisch mit dem von den Fleischvarianten, dazu kommen rote Zwiebeln, Gurken, Tomate, Salat, veganer Senf und Ketchup.