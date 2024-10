Ab 2025: Wer vom Geldregen in Österreich profitiert

2025 wird es in Österreich mehr Geld für Millionen von Menschen geben, unter anderem aufgrund von Lohn- und Gehaltserhöhungen, aktualisierten Steuertarifstufen, der Erhöhung der Pensionen sowie steigenden Familienbeihilfen und Sozialleistungen.

Ab Jänner 2025 dürfen sich etliche Menschen in Österreich auf höhere Einkünfte freuen - ganz automatisch, wie "finanz.at" berichtete. Von der Erhöhung sind nicht nur die Netto-Gehälter und Pensionen betroffen, sondern auch Sozial- und Familienleistungen. Dies passiert aufgrund der Anhebung der Beträge und Werte um die rollierende Inflation.

So können Rentner auf eine Pensionserhöhung von 4,6 Prozent blicken, die Ausgleichszulage für Mindestpensionen steigt auf 1.274 Euro pro Monat. Und durch die teilweise Abschaffung der kalten Progression steigen auch die Grenzwerte der Lohn- und Einkommensteuer. Die Steuerfreigrenze liegt dann bei 13.308 Euro pro Jahr, was einer Erhöhung von 492 Euro entspricht. Viele Arbeitnehmer können zudem mit deutlichen Gehaltserhöhungen rechnen, die bereits in den Kollektivverhandlungen festgelegt wurden. Beispielsweise werden Metallarbeiter bereits ab November mit einer Erhöhung von 4,8 Prozent belohnt.

Die finanziellen Begünstigungen betreffen ebenso die Sozial- und Familienleistungen. Ab 2025 wird die Familienbeihilfe je nach Alter des Kindes auf 138,40 Euro bzw. 200,40 Euro pro Monat angehoben. Der Kinderabsetzbetrag steigt auf 70,90 Euro. Zudem profitieren Familien von weiteren erhöhten Leistungen, unter anderem Kinderbetreuungsgeld, Mehrkindzuschlag oder Mindestsicherung. Diese Anpassungen bieten vielen Familien eine willkommene Entlastung und unterstützen sie in ihrem Alltag.