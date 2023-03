31-jähriger Krypto-Betrüger verhaftet

In Montenegro ist offiziellen Angaben zufolge einer der meistgesuchten mutmaßlichen Wirtschaftskriminellen der Welt verhaftet worden.

Die montenegrinische Polizei habe den flüchtigen Kryptowährungs-Unternehmer Do Kwon am Flughafen der Hauptstadt Podgorica festgenommen, erklärte Innenminister Filip Adzic am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Das von Kwon mitbegründete Unternehmen Terraform Labs war im vergangenen Jahr Pleite gegangen, die US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) wirft dem Südkoreaner Betrug in Milliardenhöhe vor.

Rund 37 Mrd. Euro vernichtet

Seine Behörde warte noch auf eine offizielle Bestätigung der Identität Kwons, erklärte der montenegrinische Innenminister Adzic. Durch den Zusammenbruch von Terraform Labs im Mai 2022 war Kapital im Wert von rund 37 Mrd. Euro vernichtet und der globale Markt für Kryptowährungen erschüttert worden.

Do Kwon galt seit Monaten als flüchtig; die internationale Polizeibehörde Interpol hatte im vergangenen September auf Ersuchen der südkoreanischen Staatsanwaltschaft eine sogenannte Rote Notiz zu seiner Festnahme und Auslieferung ausgestellt.