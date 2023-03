445.000 Zuseher am Wahl-Tag für oe24.TV

Sensationeller Quoten-Erfolg für oe24.TV bei der gestrigen Berichterstattung zur Kärnten-Wahl:

Insgesamt verfolgten 445.000 Österreicher den Wahl-Tag auf oe24.TV (NRW, 12+). Der Tages-Marktanteil lag bei allen TV-Zusehern bei 2,3 Prozent, in der Werbezielgruppe der 12-49-Jährigen waren es sogar 2,4 Prozent Marktanteil.

Besonders starke Quoten konnte oe24.TV mit der ersten Wahl-Prognose und Hochrechnung zwischen 16 und 17 Uhr verzeichnen: 158.500 Österreicher (NRW, 12+) waren live dabei, als Wolfgang Fellner die ersten Ergebnisse der Kärnten-Wahl präsentierte. Der Marktanteil lag in dieser Stunde bei sensationellen 3,1 Prozent (12+). Damit war oe24.TV von 16 bis 17 Uhr nach ServusTV, das den Formel-1-Grand-Prix übertragen hat, der stärkste Privatsender in Österreich. Am Vormittag von 9-10 Uhr erreichte oe24.TV sogar einen Marktanteil von 5,9 Prozent bei den 12-49-Jährigen.

Die quotenstärkste Sendung war die von Wolfgang Fellner moderierte Expertenrunde zur Kärnten-Wahl von 20 Uhr bis 22.30 Uhr mit Josef Cap, Peter Westenthaler, Maria Rauch-Kallat, Sebastian Bohrn-Mena und Gerald Grosz: 211.000 Zuseher (NRW, 12+) schauten bei der Analyse-Runde zu. Der Marktanteil lag bei 3,1 Prozent (12+) und bei den 12-49-Jährigen sogar bei sensationellen 3,5 Prozent.