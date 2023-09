Das kostet das neue iPhone 15 in Österreich

Apple hat am Dienstag das neue iPhone 15 vorgestellt. Entgegen allen Befürchtungen gibt es keine Preiserhöhungen. Im Gegenteil.

Zugegeben: Das iPhone ist ein richtig teures Smartphone. Aber anders als in früheren Jahren hat Apple beim am Dienstag präsentierten neuesten Gerät die Preise nicht weiter erhöht. Das iPhone 15 ist sogar günstiger als sein Vorgänger.

oe24 hat alle Preise der neuen iPhone-Modelle in Österreich:

Das Basismodell iPhone 15 kostet bei uns 949 Euro (mit 128 GB Speicher). Mit 256 GB liegt der Preis bei 1.079 Euro, die 512-GB-Version kostet 1.329 Euro. Das sind 50 Euro weniger als der Startpreis des iPhone 14 vor einem Jahr.

iPhone 15 &15 Plus 50 Euro günstiger als Vorgänger

Das iPhone 15 Plus ist ebenfalls 50 Euro günstiger als der Vorgänger war: Das 15 Plus startet bei 1.099 Euro (128 GB). Die weiteren Preise: 1.229 Euro (512 GB) und 1.479 Euro (512 GB).

Das iPhone 15 Pro startet in Österreich bei 1.199 Euro (128 GB). Die Versionen mit mehr Speicher kosten 1.329 Euro (256 GB) und 1.579 Euro (512 GB). Das 15 Pro ist im östereichischen Apple-Onlineshop auch mit einem Mega-Speicher von 1 Terabyte gelistet - zum Preis von 1.829 Euro.

iPhone 15 Pro 100 Euro billiger

Zum Vergleich: Auch das 15 Pro ist günstiger als sein Vorgänger 14 Pro, dessen Preise zum Start vor einem Jahr bei 1.299 bis 1.949 Euro lagen. Heißt: Das "kleinste" Pro-Modell ist sogar 100 Euro billiger als es das 14 Pro war.

Teuerstes Modell bleibt unter 2.000 Euro

Das iPhone 15 Pro Max kostet genauso viel wie der Vorgänger 14 Pro Max aus dem Vorjahr: nämlich 1.449 Euro - anders als das 14er-Gerät kommt das iPhone 15 Pro Max in der günstgsten Variante jetzt aber mit 256 statt 12r GB Speicher. Die Preise für die weiteren 15-Pro-Max-Geräte: 1.699 Euro (512 GB) und 1.949 Euro mit 1 TB Speicher. Damit bleibt auch das teuerste neue iPhone heuer unter 2.000 Euro - das 14er Pro Max mit 1 TB startete im Vorjahr zum Preis von 2.099 Euro.

Die Vorbestellungen für die iPhone-15-Geräte starten am Freitag, 15. September. In den Handel kommen die neuen Apple-Smartphones am 22. September.