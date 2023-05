Marlboro-Zigaretten stehen vor dem Aus

Tabakkonzern Philip Morris will für die Zukunft auf neuartige Tabakerhitzer setzen und lässt die klassische Zigarette auslaufen.

Zigarettenhersteller Philip Morris will in Zukunft nicht mehr auf herkömmliche Zigaretten setzen, wie der Tabakkonzern bekräftigte. Das bedeutet auch, dass die berühmte Marlboro Tabakzigarette bald Geschichte sein wird. Hersteller Philip Morris International will zukünftig ausschließlich Tabakerhitzer sowie elektronische Zigaretten für Flüssigkeiten anbieten.

Bereits im Sommer 2021 hatte CEO des Tabakkonzerns, Jacek Olczak, angekündigt: "Die Marke Marlboro wird verschwinden. Die erstbeste Wahl für Konsumenten ist, das Rauchen aufzugeben. Tun sie das nicht, ist die zweitbeste, auf bessere Alternativen umzusteigen."

Abschied von der berühmten Marlboro Tabakzigarette

Vergangenen Donnerstag unterstrich Markus Essing, der Vorsitzende der Geschäftsführung bei Philip Morris in Deutschland und Österreich, die Pläne des Konzerns, wie "RTL" berichtet. "Wir werden aus dem Zigarettengeschäft aussteigen und nur noch risikoreduzierte Produkte anbieten", sagte Essing.

Wann genau das passieren wird, ist noch unklar. "Wir können einen Endzeitpunkt festlegen, haben aber noch keinen definiert", so Essing. Für Marlboro-Fans heißt das Abschied nehmen von der berühmten Marlboro Tabakzigarette.

Seit 2017 hat das Unternehmen die Werbung für Tabakzigaretten wie Marlboro eingestellt und setzt vor allem auf den Tabakerhitzer namens Iqos. Weil in dem Gerät der Tabak nicht verbrannt, sondern erhitzt wird, fallen laut Philip Morris 95 Prozent weniger Schadstoffe an. Nikotin ist dennoch enthalten, süchtig machen also auch Tabakerhitzer.