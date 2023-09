Mehr Nachtzüge nach Deutschland

Ab Dezember gibt es mehr und komfortablere Bahnverbindungen zwischen Deutschland und Österreich, darunter neue Nightjets. ÖBB und Deutsche Bahn bauen die Verbindungen aus,

Reisen mit der Bahn wird immer beliebter - auch zwischen Deutschland und Österreich. Heuer erwarten die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und die Deutsche Bahn (DB) gut 7 Millionen Reisende zwischen den beiden Ländern. Das sind 40 Prozent mehr Fahrgäste als noch vor fünf Jahren.

Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, bauen die beiden Bahnunternehmen ihr grenzüberschreitendes Fernverkehrsangebot zwischen den Nachbarländern aus, wie sie am Dienstag mitteilten.

Neue Verbindungen

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember wird es mehrere neue Verbindungen geben. Im kommenden Fahrplanjahr soll es eine zusätzliche ICE-Verbindung zwischen Berlin und Wien über Nürnberg geben. Außerdem folgt eine weitere tägliche Verbindung von Hamburg nach Wien. Der ICE von Berlin über Frankfurt/Main und Stuttgart nach Innsbruck und zurück fährt ab Dezember täglich statt wie bisher nur am Wochenende. Zwischen München und Salzburg verkehren die Fernverkehrszüge künftig im Stundentakt von etwa 6 Uhr bis 21 Uhr. Von Innsbruck nach München soll es täglich zwischen 6.40 Uhr und 21.40 Uhr einen Zweistundentakt geben.

Auf einigen Strecken kommen auch neue Züge zum Einsatz. Auf der Verbindung Frankfurt/Main-München-Salzburg-Klagenfurt werden ab Dezember ICE 4 eingesetzt. Mehr Komfort und Sitzplätze sollen auch die Railjets der neuen Generation bringen, die ab April 2024 schrittweise zwischen München und Italien fahren.

Mehr Nachtzüge

Auch im Nachtverkehr gibt es künftig mehr Verbindungen. So bieten die beiden Bahnunternehmen ab Dezember Nightjet-Verbindungen von Berlin und Wien nach Paris und Brüssel an. Diese Verbindungen werden vorerst dreimal wöchentlich, ab Herbst 2024 täglich angeboten. Für Berlin verdoppelt sich damit die Anzahl der Nightjet-Verbindungen.

„Bis 2030 wollen wir die Fahrgastzahlen im Nightjet-Verkehr verdoppeln", kündigt ÖBB-Personenverkehrs-Vorständin Sabine Stock an. Dafür seien auch 33 neue NIghtjets angeschafft worden. "Die Deutsche Bahn spielt hier eine wichtige Rolle, da viele Nightjet-Linien in Deutschland starten und enden", so Stock.

Zum Jahreswechsel sollen die neuen, bis zu 230 km/h schnellen Nightjet-Züge der ÖBB erstmals zum Einsatz kommen. Sie fahren zunächst auf den Strecken Hamburg-Wien und Hamburg-Innsbruck. Im Laufe des Jahres 2024 sollen weitere Verbindungen in Österreich, Deutschland und Italien folgen.