Milliardär Georg Stumpf landet Deal in Deutschland

Der aktuell drittreichstre Österreicher, der Investor Georg Stumpf, sichert sich bis zu 10,05 Prozent am deutschen Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown.

Immo-Unternehmer und Investor Georg Stumpf ist mit einem geschätzten Vermögen von 6,5 Mrd. Euro der drittreichste Österreicher im aktuellen "trend"-Ranking.

Jetzt hat der 51-Jährige einen neuen Deal in Deutschland gelandet und steigt beim deutschen Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown ein. Stumpf hat sich bis zu 10,04 Prozent an dem börsennotierten Unternehmen gesichert, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Sonntagabend hervorgeht. 0,93 Prozent hält er bereits, 9,10 Prozent kann er bis Ende Mai 2024 erwerben.

Aktien für 250 Millionen Euro

Das Paket hat zum Schlusskurs vom Freitag einen Börsenwert von gut 250 Mio. Euro. Von wem er die Aktien kauft, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

Stumpf war in Österreich durch den Bau des "Millenium Tower" in Wien bekannt geworden. In Deutschland hält der Milliardär bereits die Mehrheit an dem Industrieanlagenbauer Exyte.

Aufstieg im Reichen-Ranking

Im Ranking der reichsten Österreicher des Magazins "trend" stieg Stumpf heuer erstmals in die Top 3 - nämlich auf den dritten Rang - auf. Neben seiner Mehrheitsbeteiligung am Unternehmen Exyte besitzt Stumpf ein beträchtliches Finanzvermögen aus früheren Immobilienentwicklungen und Transaktionen.