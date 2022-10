Überwintern in der Türkei: Billiger als Leben in Heimat

Hotels wenden sich verstärkt an „Inflations-Flüchtlinge“. Türkei wird für uns billiger.

Istanbul. Türkische Touristiker erwarten einen Ansturm – vor allem von Pensionisten. Der Grund: Das Leben in der Heimat ist viel zu teuer geworden. „Aufgrund der gestiegenen Erdgaspreise in den Wintermonaten bevorzugen viele Menschen lange Urlaube in der Türkei“, sagt Ali Onaran, Vorsitzender des Reiseveranstalters Prontotour.

Inflation. Die ganze Welt kämpft mit sinkender Kaufkraft, aber die türkische Lira hat noch viel mehr an Wert verloren. Für die Reisenden sei aktuell ein Monat mit All-inclusive-Urlaub im Fünf-Sterne-Hotel günstiger, als wenn sie die Zeit in ihrer Heimat verbringen. „Und das mit viel mehr Komfort als zu Hause“, sagt der Tourismus-Experte.