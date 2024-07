Am Tag streicht Microsoft mehr als 240 Millionen Dollar ein

Der amerikanische Hard- und Softwareentwickler "Microsoft" verdiente allein im zweiten Quartal 2024 rund 22 Milliarden Dollar, indessen muss die Aktie trotzdem gegen den Abwärtstrend an der Börse ankämpfen.

Die Aktienkurse der US-Tech-Riesen, allen voran Microsoft, haben in den letzten Monaten stark zugelegt. Der Grund dafür liegt an den hohen Gewinnen sowie der Erwartung, dass KI-Anwendungen diese Gewinne weiter steigern könnten. Microsoft erzielte im zweiten Quartal einen Umsatz von etwa 65 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 22 Milliarden US-Dollar, was täglich rund 240 Millionen Dollar entspricht.

Im Vergleich dazu setzte Mercedes im letzten Jahr knapp 40 Milliarden Dollar um und erzielte einen Nettogewinn von 3,3 Milliarden Dollar. Trotz der beeindruckenden Quartalszahlen von Microsoft sanken die Aktien im nachbörslichen Handel um bis zu 7 Prozent, da Anleger nach der langen Kursrallye Gewinne mitnahmen. Seit Jahresbeginn stieg die Microsoft-Aktie wegen des KI-Hypes um mehr als 15 Prozent. Der Marktwert von Microsoft liegt bei 3,1 Billionen Dollar, nur Apple ist mit 3,3 Billionen Dollar wertvoller.

Microsoft meldete einen 29-prozentigen Anstieg im wichtigen Cloud-Geschäft, was leicht unter den Erwartungen von rund 30 Prozent lag und im vorherigen Quartal noch 31 Prozent betrug. Die Börse reagierte empfindlich auf diese Abweichung, da Microsoft als ein wichtiger Vorreiter im Cloud- und KI-Geschäft gilt. Der Konzern hat einen teuren Vertrag mit OpenAI geschlossen und integriert deren KI-Technologie in seine Produkte, verkauft im Abo-Modell und baut zudem neue Rechenzentren. Etliche Investoren hoffen nun darauf, dass ihre KI-Investitionen bald Früchte tragen.