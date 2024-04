Anwalt verrät: Hier "versteckt" sich René Benko

Seit der milliardenschweren Pleite des Signa-Imperiums hat sich Gründer und Ex-Milliardär Rene Benko rar gemacht. Hier soll er derzeit leben.

Fast jeden Tag eine neue Schlagzeile über Ex-Milliardär René Benko und sein insolventes Signa-Imperium. Vergangene Woche dann der Paukenschlag: Die WKStA ermittelt auch gegen ihn persönlich, weil er einen 25-Millionen-Kredit von einer Bank zu einem Zeitpunkt beantragt haben soll, als sein Signa-Imperium bereits in die Pleite schlitterte. Der Vorwurf: Schwerer Betrug. Es drohen bei einer Anklage mehr als 10 Jahre Haft. Für René Benko gilt die Unschuldsvermutung.

Benko ist seit Wochen untergetaucht

Dennoch äußerte sich Benko bis dato nur über seinen Anwalt Norbert Wess zu den Vorwürfen, der diese als "haltlos" bezeichnete. Von ihm selbst fehlt seit Wochen jede Spur - eine Ladung in den COFAG-U-Ausschuss sagte er kurzfristig ab. Viele fragen sich nun, wo sich René Benko derzeit aufhält. Und ob es sogar wegen der Ermittlungen Fluchtgefahr besteht.

Benkos Familiensitz in Igls (Tirol).

Gerüchte, dass er sich in seiner Villa am Gardasee versteckt, dementiert nun sein Anwalt Norbert Wess im „Kurier“. Er lebe nach wie vor in seiner Villa in Igls nahe Innsbruck. Dort habe er seinen Lebensmittelpunkt, weil seine Kinder in Innsbruck zur Schule gehen.

Keine Fluchtgefahr wegen Ermittlungen

Auch bestehe keine Fluchtgefahr aufgrund der neuen Ermittlungen der WKStA und daher kein Grund, ihn deshalb festzunehmen. Er reise derzeit nicht ins Ausland, so der "Kurier" weiter. Das Risiko dort verhaftet zu werden, sei nämlich größer. So könnte er in Italien aufgrund eines deutschen Haftbefehls - in München wird wegen Schwarzgeld gegen ihn ermittelt - festgenommen und ausgeliefert werden. In Österreich bestehe dieses Risiko nicht, da Staatsbürger nicht ausgeliefert werden.