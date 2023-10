Apple-Car: So soll es aussehen

Jetzt wird es immer konkreter: In zwei Jahren soll das Apple-Auto auf den Markt kommen. Kosten: 100.000 Euro.

Es ist seit fast 10 Jahren das absolute Top-Secret-Projekt in Cupertino, der Zentrale von Apple. Der Computer- und Handy-Gigant will schon bald mit einer großen Überraschung in das Auto-Business einsteigen. Ein selbstfahrendes Auto. Der Tesla-Killer. Interner Codename: "Projekt Titan".

Ohne Pedale und Lenkrad

Die Schweizer Privatbank Mirabaud hat alle Infos zum "i-car" zusammengesammelt. Anfangs sollte es ein Pkw ohne Lenkrad und Pedale werden, diese Idee ist bereits verworfen.

Jetzt soll es doch nur ein "teilautonom" fahrendes Auto werden. Der Lenker muss in der Stadt die Hände am Lenkrad haben, auf der Autobahn kann er sich dafür voll auf die Technologie verlassen und einen Film schauen. Nichts Neues am Markt also...

Laser, Radar, Kameras

Apple setzt dabei auf eingebaute Radare, Kameras und ein System namens "Lidar": Per Laser wird die Umgebung abgemessen. Das wäre ein Fortschritt gegenüber Tesla, die nutzen bisher nur Kameras.

Diese Technologie testet Apple bereits in den USA in umgebauten normalen Serien-Pkw anderer Hersteller.

© Gettyimages Haupt-Konkurrent Tesla. ×

Computer 4x so stark wie normale

An Bord ist natürlich ein Super-Computer, der eingebaute Chip soll viermal so stark wie ein herkömmlicher sein. Künstliche Intelligenz gehört dabei natürlich auch zur Serienausstattung.

100.000 Euro für das i-car

Angeblich flossen beriets bis zu 15 Milliarden Dollar (14,3 Mrd. Euro) in das Projekt. Die größte Spannung: Wie wird es aussehen? Apple setzt immer auf innovatives Design. Die britische Firma Vanarama hat alle Patente, die eingereicht wurden, analysiert und hat dabei ein Bild erstellt (siehe ganz oben).

Eines noch: Der Preis wird im oberen Bereich angesiedelt sein, so die Experten. knapp 100.000 Euro.