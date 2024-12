APS Group setzt starkes Zeichen für Vielfalt und Inklusion

Die APS Group nutzt die diesjährige Weihnachtszeit, um ein klares Zeichen für soziale Verantwortung und Inklusion zu setzen. Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden zu verschicken, fließt eine Spende in Höhe von 2.000 Euro an die Lebenshilfe Oberösterreich.

„Unser Zukunftsbild ist eine inklusive Arbeitswelt, in der jeder Mensch die Möglichkeit hat, seine Fähigkeiten einzubringen und dafür gerecht entlohnt zu werden“, erklärt Martin Zauner, Geschäftsführer der APS Group. „Die Arbeit der Lebenshilfe Oberösterreich leistet hierzu einen wertvollen Beitrag, den wir mit unserer Spende unterstützen möchten.“

Die Organisation engagiert sich für eine inklusive Arbeitswelt, in der Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam in Unternehmen tätig sind. Alle Mitarbeitenden erhalten ein faires Entgelt und sind sozial- sowie pensionsversichert. Dieses Modell stärkt das Arbeitsklima durch die Vielfalt der Mitarbeitenden und ermöglicht eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Die Organisation begleitet Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen in Bereichen wie Wohnen, Arbeiten und Freizeit, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.

Gemeinsam für eine inklusive Arbeitswelt

„Als Unternehmen, das Vielfalt aktiv lebt, möchten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Inklusion in der Arbeitswelt allen zugutekommt - den Beschäftigten ebenso wie der gesamten Gesellschaft“, betont Zauner. „Es ist unsere gesellschaftliche Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Rechte für alle Menschen gelten.“

Eine inklusive Arbeitswelt ist dabei nicht nur ein gesellschaftliches Ziel, sondern auch eine Bereicherung für Unternehmen: Als Unterzeichnerin der Charta der Vielfalt hat sich die APS Group verpflichtet, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Respekt und Wertschätzung für individuelle Unterschiede geprägt ist.

„Vielfalt stärkt das Arbeitsklima, steigert die Kreativität und fördert innovative Lösungen“, so Zauner. „Wir setzen uns dafür ein, die Potenziale aller Menschen - unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter oder Behinderung - zu fördern. Die Lebenshilfe leistet hier Pionierarbeit, und es ist uns eine Ehre, dieses Engagement mit unserer Spende zu unterstützen.“

Verantwortung übernehmen - für eine bessere Zukunft

Mit der diesjährigen Spende setzt die APS Group ein klares Zeichen für Solidarität, Vielfalt und soziale Verantwortung. „Unser Ziel ist eine Welt, in der jeder Mensch die Chance auf ein selbstbestimmtes, erfülltes Leben hat - mit fairer Arbeit, gerechter Entlohnung und sozialer Sicherheit“, so Zauner abschließend. „Mit dieser Aktion möchten wir nicht nur finanziell helfen, sondern auch ein Vorbild für andere Unternehmen sein: Eine inklusive Arbeitswelt ist nicht nur möglich, sondern eine echte Chance für alle - ein Zukunftsbild, das schon heute gelebt werden kann.“

Info:

Die APS Group GmbH & Co KG verfügt über 35 Jahre Branchenerfahrung und ist mit zahlreichen Standorten und 2.000 Mitarbeitern österreichweit ein verlässlicher Recruitingpartner für Fach- und Führungskräfte.