Aus für Café Sacher in Graz - nach 22 Jahren

Das Café Sacher in Graz schließt bis Sommer für immer seine Pforten, hinter der Entscheidung stehen wirtschaftliche Gründe.

Jetzt ist es offiziell: Das Café Sacher in der Grazer Herrengasse wird noch in der ersten Jahreshälfte 2025 seine Türen schließen. Matthias Winkler, Geschäftsführer der Sacher-Gruppe, erklärte Medien gegenüber, dass dieser Schritt nach einem Jahr intensiver Überlegungen erfolgte. Der Grazer Standort habe sich nie als echte "Goldgrube" erwiesen, seit der Pandemie seien die Umsätze gar deutlich gesunken.

Die Schließung folgt jener des Innsbrucker Standorts nach 23 Jahren. Winkler erklärte, dass dies ebenfalls aufgrund mangelnder Rentabilität geschehen sei. Die Schließungen stehen aber auch in Zusammenhang mit enormen Investitionen der Sacher-Gruppe, die unter anderem die Generalsanierung des Hotel Bristol in Wien umfasst.

2023 eröffnete indessen ein neues Café Sacher in Triest , das trotz hoher Tortenpreise vielversprechende Besucherzahlen verzeichnet. Winkler betonte, eine langfristige Strategie der Gruppe bestehe darin, auf hochkarätige Investitionen in neuen Standorten zu setzen, eben wie in Norditalien.