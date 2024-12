BELLAFLORA mit innovativer Stadtboutique

bellaflora wurde 1978 gegründet und ist heute die größte rein österreichische Gartenfachmarkt-Kette. Seit über 45 Jahren bietet das österreichische Familienunternehmen alles rund um Garten, Pflanzen und Dekoration an.

Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der 1978 gegründeten Gärtnerei in Ennsdorf/OÖ. Heute befindet sich der Firmensitz in Leonding bei Linz. Der Familienbetrieb erzielte 2023 mit rund 550 Beschäftigten in 27 Gartencentern in sieben Bundesländern einen Nettoumsatz von 93,6 Millionen Euro. 70 % des Umsatzes erwirtschaftet bellaflora mit dem Verkauf von Pflanzen und 30 % mit natürlichen Düngern, ökologischen Pflanzenschutzmitteln, torfreduziertem oder torffreiem Erdensortiment sowie Deko-Artikeln.

Das Gartencenter in Leonding bei Linz ist auch Firmensitz. © bellaflora ×



2020 schafft man mit einem neuen Online-Shop ein digitales Angebot. 2022 eröffnete bellaflora im neuen Nordbahnviertel in Wien mit dem ersten Salon Verde sein innovatives Stadtkonzept im Boutiqueformat für Zimmerpflanzen, Home-Accessoires und einem feinen Kulinarik-Sortiment.

Susanne Eidenberger, Geschäftsführerin von bellaflora und Salon Verde © bellaflora/salon verde ×

Interview mit bellaflora-Geschäftsführerin Susanne Eidenberger über den Blumenkauf als Auszeit vom Alltag, DIY-Adventkränze und Seidenblumen.

INSIDER: bellaflora und Salon Verde – zwei unterschiedliche Konzepte. Worin unterscheiden sie sich?

SUSANNE EIDENBERGER: bellaflora bietet ein umfangreiches Sortiment mit ca. 25.000 Artikeln für Garten, Balkon, Terrasse und die eigenen vier Wände – von zahlreichen blühenden Pflanzen sowie Produkten zur Pflanzenpflege über diverses Gartenequipment bis hin zu Tiernahrung und -Zubehör. Einen besonderen Fokus setzen wir auch auf Geschenkartikel, Dekoration und Schönes für zuhause. Hingegen ist der Salon Verde unser trendiges Ladenkonzept im Stadtboutique-Format für den urbanen Lebensraum mit derzeit zwei Filialen in Wien: Vielfältige Zimmerpflanzen und exotische Evergreens, trendige Home-Accessoires und Kleinmöbel, ein feines Kulinarik-Sortiment, dabei ausgewählte Pflegelinien.

Blumenkauf wird in Salon Verde zur Auszeit vom Alltag © Salon Verde ×

INSIDER: Wie hat sich der Markt für Blumen und Pflanzen in Österreich in den letzten Jahren verändert?

EIDENBERGER: Die Kunden wünschen sich auch beim Blumenkauf ein besonderes Einkaufserlebnis, und das versuchen wir ihnen zu bieten. Ein Besuch bei bellaflora erinnert eher an eine Auszeit vom Alltag oder einem Kurzurlaub im Garten. Wir sehen auch, dass das Thema Selbstversorger immer mehr an Bedeutung gewinnt; hier sind unsere Mitarbeiter als Berater gefragt, wenn es z. B. um die Wahl des richtigen Düngers geht, wie man ein Hochbeet anlegt oder wann man welches Gemüse aussät. Auch den Do-it-yourself Trend greifen wir auf – so gibt es etwa einerseits fertige Adventkränze zu kaufen, andererseits auch alle Komponenten, um den Adventkranz selbst zu basteln, entweder ohne Fachanleitung oder auch in Form von Adventkranz-Bastelworkshops.

INSIDER: Nachhaltigkeit ist für Sie Unternehmensphilosophie. Wie kann man das als Florist leben?

EIDENBERGER: Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Unser Engagement spiegelt sich in einer Vielzahl von Maßnahmen wider, wie der erheblichen Reduzierung des Wasserverbrauchs durch innovative Bewässerungssysteme oder konsequente Pestizid- und Torf-Reduktion, um die Natur zu schonen und die Artenvielfalt zu fördern.

Blumenkauf wird in Salon Verde zur Auszeit vom Alltag © Salon Verde ×

INSIDER: Blumen sind eine verderbliche Ware: Wie gehen Sie mit saisonalen Schwankungen im täglichen Geschäft um?

EIDENBERGER: Wir betreiben seit vier Jahrzehnten erfolgreich Gartencenter und können – was die Kundennachfrage betrifft – auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen. Gleichzeitig helfen uns auch unsere Lieferanten unser Sortiment so anzupassen, dass wir alle Saisonen abdecken können. Darüber hinaus verwenden wir bei der Disposition modernste Dispo-Software und Künstliche Intelligenz (KI).

INSIDER: Wir sprechen immer von frischen Blumen, aber Kunstblumen, die echten täuschend ähnlichsehen, erobern Büros, Arztpraxen, Restaurants, aber auch den privaten Wohnbereich. Wie sieht hier die Marktentwicklung aus?

EIDENBERGER: Seidenblumen in Top-Qualität gewinnen immer mehr an Bedeutung. Mittlerweile sehen wir hier einen Trend, der im privaten Bereich mit dem DIY-Trend einhergeht. Dekoration mit Seidenblumen oder Gestecke sind einfacher umzusetzen und nicht mehr vom saisonalen Angebot abhängig. Aufgrund der langen Lebensdauer sind sie auch besonders nachhaltig.

INSIDER: Wie stellt sich für Sie die aktuelle Situation im Bereich Mitarbeitersuche dar?

EIDENBERGER: Lehrlingsausbildung hat bei uns höchste Priorität. Wir fördern und entwickeln unsere Lehrlinge langfristig. Der Lehrberuf Einzelhandelskauffrau /-mann mit Schwerpunkt Gartencenter ist bei uns total abwechslungsreich, bei dem man eine bunte Mischung aus Baumschule, Floristik & Deko, Büroorganisation & Kassa sowie Verkauf & Marketing durchläuft. Wir suchen auch kompetente Mitarbeiter und investieren laufend in Aus- und Weiterbildung.

Interview: Irene Stelzmüller