Benkos "Laura"-Firmen jetzt auch fix pleite

Weitere Signa-Firmen aus dem einstigen mehr als tausend Gesellschaften umfassenden Konstrukts von Rene Benko haben am Mittwoch Konkurs angemeldet.

Es handelt sich dabei laut Creditreform um die Laura Warenhaus Premium Immobilien Management GmbH, die Laura Warenhaus Premium Immobilien Beteiligung GmbH und Laura Warenhaus Premium Immobilien Co-Invest GmbH & Co KG. Letztere gab in ihrem Antrag an, dass auch für Mutter, die Laura Holding GmbH, ein Konkursantrag folgt.

Bei den Gesellschaften handelt es sich um Zwischengesellschaften ohne Dienstnehmer. Ihr Zweck war es, Beteiligungen zu verwalten. Es bestehen untereinander Haftungen für bis zu 160 Mio. Euro.

Konnex zur Laura Privatstiftung

Die Laura Holding gehört zu 42 Prozent der Laura Privatstiftung, weitere Gesellschafter sind laut "Wirtschaftscompass" die Signa-Investoren Ernst Tanner und Torsten Toeller sowie die Famile Eugster.

Die Laura Privatstiftung verfügt laut Medienberichten im Gegensatz zu Rene Benko und der Familie Benko Privatstiftung noch über Vermögen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die Benko vergangene Woche wegen Betrugsverdachts festnehmen ließ, vermutet, dass Benko in der Laura Privatstiftung Geld geparkt hat, um es vor den Gläubigern zu schützen. Offiziell gehört die Laura Privatstiftung Benkos Mutter, die WKStA vermutet aber, dass Benko selbst "faktischer Machthaber und wirtschaftlich Berechtigter" sei.

Laut "profil" wurden die Gesellschaften Laura Holding und Laura Finance Holding in den vergangenen Jahren bei zahlreichen Immobilien-Projektgesellschaften in Deutschland zwischengeschaltet, damit sich Signa die Grunderwerbssteuer spart.