Benkos Pleite-Strudel reißt Bank in den Abgrund

Der Abwärtsstrudel von Rene Benko zieht immer weitere Kreise.

Es ist ein massiver Kollateralschaden, den Benkos Signa-Pleite nach sich zieht. Wegen eines Kredits an die Signa-Gruppe schlittert jetzt auch ein Schweizer Bankinstitut in die Pleite.

Kredit über 30 Millionen Euro

Die IHAG Privatbank mit Sitz in Zürich gewährte Benko Anfang 2023 einen Kredit über 30 Millionen Euro. Der Kredit betrug rund 21 Prozent Eigenmittel der Bank. Die Finanzmarktaufsicht Finma nannte das ein „Klumpenrisiko“. Weil die Bank nur einen Bruchteil des Kredits absichern konnte, rutscht es jetzt in den Pleitestrudel.

Brisante Personalie

Am Freitag kurz vor Börsenschluss teilte das Zürcher Institut mit, dass man die Kundengeschäfte an Vontobel übertrage, was im Prinzip das Aus für IHAG nach 75 Jahren bedeutet. Brisant: Im Verwaltungsrat der IHAG sitzt Susanne Riess-Hahn. Selbige Riess-Hahn hatte über viele Jahre auch Beiratsämter in der Signa inne.