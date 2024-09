× Bio-Marke Ja! Natürlich feiert 30-Jahr-Jubiläum

1994 startete „Ja! Natürlich“ mit einer einfachen Idee – hochwertige Bio-Lebensmittel sollten für alle Österreicher leistbar sein. 1.100 Ja! Natürlich-Produkte generieren heute einen Umsatz von 585 Mio. Euro.

Begonnen hat alles mit 30 Produkten in den Billa-Regalen und 30 Jahre später umfasst das „Ja! Natürlich“-Sortiment rund 1.100 Produkte, wovon 80% aus Österreich kommen. Gemeinsam mit rund 4.200 Bio-Bäuerinnen und Bio-Bauern hat Ja! Natürlich höhere Bio-Standards – insbesondere im Bereich Tierwohl – gesetzt, die weit über die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.

Ja! Natürlich macht Österreich zum Bio-Weltmeister



1 Milliarde Euro. „Das in der heutigen Zeit überstrapazierte Wort Nachhaltigkeit ist die DNA von „Ja! Natürlich“ und die erschwinglichen Bio-Produkte haben dazu geführt, dass Österreich heute Bio-Weltmeister ist“, freut sich Marcel Haraszti, Vorstand der REWE International AG. Mit 27 % biologisch bewirtschafteter Agrarfläche (Quelle: Eurostat) ist Österreich EU-weit führend vor Estland mit 23% und Schweden 20%. „Darauf können wir wirklich stolz sein – dafür beneiden uns sogar unsere deutschen Nachbarn, die nur über 12% biologisch genutzter Landwirtschaftsfläche verfügen. „Österreich hat bereits die EU-Vorgaben von 25% bis 2030 erreicht“, betont Haraszti. Ja! Natürlich startete 1995 mit 32 Mio. Euro Umsatz und erwirtschaftete 2023 585 Mio. Euro. Andreas Steidl, GF von Ja! Natürlich, sieht durchaus noch viel Potenzial im Bio-Segment und ist überzeugt, dass Ja! Natürlich gemeinsam mit der kleineren Marke Bio Billa in zehn Jahren 1 Milliarde Euro Umsatz erreichen wird. Schon heute spiegelt sich im Kaufverhalten der Österreicher die Begeisterung für Bio wider: 80 Prozent der heimischen Konsumentinnen und Konsumenten greifen regelmäßig zu Produkten aus biologischer Landwirtschaft. „Laut unseren Erhebungen kommt zu Billa und Billa Plus ein Drittel der Kundinnen und Kunden wegen Ja! Natürlich!“, betont Klaudia Atzmüller, Geschäftsführerin Ja! Natürlich.

© Ja! Natürlich ×

30 Produkte in der Jubiläumsedition

Bio im Regal. Insgesamt liegt der Bio-Anteil bei Billa und Billa Plus im Bereich Food bei rund 12 %. Bei Vollmilch sind es aber bereits über 30 %, bei Rindfleisch knapp 27 %, bei Gemüse 30 % und bei Eiern rund 26 %. Beim Gebäck von der Theke liegt der Bio-Anteil bei Billa schon über 50 %. Und auch im Trockensortiment ist der Anteil von Ja! Natürlich teilweise bereits hoch – z.B. 36 % bei Semmelwürfel. Anlässlich des 30. Geburtstags präsentieren sich 30 Bio-Produkte im exklusiven Jubiläumsdesign der jungen österreichischen Künstlerin Nanna Prieler. Die Auswahl umfasst einerseits Klassiker wie Heublumenmilch, Naturjoghurt oder Eier, die exemplarisch für die Errungenschaften von Ja! Natürlich in den Bereichen Tierwohl, Klimaschutz, Biodiversität und dem Erhalt gesunder Böden stehen. „Zum Jubiläum kommt außerdem eine Vielzahl neuer Produkte in die Regale – etwa Bio-Edamame aus Niederösterreich oder Kürbis-Misopaste aus heimischen Kürbiskernen. Sie symbolisieren den Pionier-Geist von Ja! Natürlich, der auch nach 30 Jahren ungebrochen ist und uns weiterhin antreiben wird“, ist Atzmüller überzeugt.



Pionierarbeit mit Partnerschaft auf Augenhöhe



Reis aus Österreich. Als Pionier hat sich Ja! Natürlich seinen Innovationsgeist erhalten und entwickelt laufend in Kooperation mit Produzenten neue Produkte in höchster Bio-Qualität. Vor allem solche, die bisher nicht in größerer Menge aus heimischer Produktion erhältlich waren. Prominentestes Beispiel von vielen Exoten, die Ja! Natürlich über die Jahre nach Österreich geholt hat, ist Bio-Reis. Bio-Landwirt Erwin Unger aus dem burgenländischen Seewinkel hat vor fast zehn Jahren mit Reis im heimischen Trockenanbau begonnen, seit 2016 ist er fixer Bestandteil des Ja! Natürlich Sortiments in ganz Österreich. „Heute ist Reis aus Österreich fast schon normal geworden – damals haben vielen eher mit Kopfschütteln reagiert. Solche Experimente sind nur mit einem starken Partner an der Seite möglich – ich habe in Ja! Natürlich diesen Mitstreiter gefunden. Dazu gehört nicht nur eine gemeinsame Vision, sondern auch Geduld und Ausdauer. Denn Innovationen passieren nicht von heute auf morgen, sondern sind ein langwieriger Prozess, geprägt von Rückschlägen und Anpassungen bis man zum Ziel kommt. Und Innovation hört nie auf“, beschreibt Erwin Unger die Zusammenarbeit.