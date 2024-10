Bipa Marke »bi good« feiert 10 Jahre

Nachhaltiger Lebensstil einfach gemacht: Vor zehn Jahren startete die grüne Bipa-Marke bi good. Seither hat sie die österreichische Landschaft mit nachhaltig innovativen Produkten maßgeblich geprägt.

Markenphilosophie. Seit Tag 1 setzt bi good auf überwiegend regionale Qualität und glänzt mit Produkten, die nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch gut für alle Kunden sind. Die grüne Bipa Marke wurde erstmals im Frühling 2014 mit elf umweltfreundlichen Haushaltsprodukten lanciert und bietet heute ein umfangreiches Sortiment mit rund 200 Produkten an.

Regionale Produktion und nachhaltige Verpackung

Zertifiziert. Die Pflegeprodukte zeichnen sich unter anderem durch natürliche Inhaltsstoffe, Regionalität und nachhaltiges Verpackungsmaterial aus. Sie sind durch das NATRUE-Gütesiegel sowie die Veganblume zertifiziert und werden ohne synthetische Duftstoffe, Silikone, hormonell wirksame Zusätze sowie ohne Inhaltsstoffe auf Mineralölbasis hergestellt. Alle bi good Verpackungen enthalten zudem einen höchstmöglichen Recyclinganteil. Außerdem legt die Marke besonderen Wert auf kurze Transportwege und produziert derzeit ca. 80% der Produkte in Österreich – das schont die Umwelt und unterstützt die heimische Wirtschaft. Wo eine regionale Produktion nicht möglich ist, wird auf nahegelegene EU-Länder ausgewichen.

Jubiläumsdesign. Um ihren Geburtstag gebührend zu feiern, präsentiert sich eine exklusive Auswahl an Bestseller-Produkten von bi good in besonderem Design. Die Limited Edition ist nur für kurze Zeit erhältlich und umfasst die beliebtesten Pflegeprodukte der Marke.

Markus Geyer,bi good-GF, im Interview: »bi good leistet Beitrag für einen sauberen Planeten« und die erfolgreiche Produkt- und Markenentwicklung sowie Weiterentwicklung und Optimierung von Rezepturen und Verpackungen.

oe24: Beginnen wir mit einem Rückblick anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von bi good. Was sind die größten Erfolge und Herausforderungen, die bi good in den letzten zehn Jahren erlebt hat, und wie haben sie die Marke geprägt?

MARKUS GEYER: Die Reise von bi good ist durchaus spannend und von vielen Erfolgserlebnissen geprägt. Im April 2014 launchte BIPA die ersten 11 Produkte – heute umfasst das Sortiment rund 200 Artikel und es werden laufend mehr. Besonders stolz sind wir darauf, dass – wo immer möglich – und somit 80% des Sortiments in Österreich produziert werden. Herausfordernd ist es hier, die passenden Lieferanten für unsere Produktinnovationen zu finden, mit denen wir dieselben Nachhaltigkeitsvisionen teilen. Aus diesem Grund sind wir besonders dankbar für unsere Partnerinnen und Partner, von denen uns viele seit

Tag 1 begleiten. Einzigartige Highlights stellen für uns die festen Artikel und Pulver Produkte – wie z. B. das Zahnpulver oder die feste Duschseife sowie Nachfüll-Artikel – dar, da wir durch diese einen wesentlichen Beitrag zur Verpackungsmülleinsparung leisten können. Beispielsweise konnten wir seit 2015 allein durch unsere Nachfüllkapseln bereits mehr als 17,5 Tonnen Plastikmüll einsparen.

oe24: Wie hat sich die Markenidentität von bi good im Laufe der Jahre entwickelt, und welche Werte sind Ihnen besonders wichtig?

GEYER: Bi good steht seit 10 Jahren für einen bewussten, natürlichen Lebensstil und unterstützt unsere Kundinnen und Kunden dabei, sich auch im Alltag nachhaltig wohlzufühlen – und das bei einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. BIPA startete mit 11 umweltfreundlichen Haushaltsprodukten, mit dem Ziel, durch natürliche Inhaltsstoffe, regionale Produktion und nachhaltiges Verpackungsmaterial Ressourcen zu schonen, um einen Beitrag zu einem sauberen Planeten zu leisten. Heute umfasst das Sortiment von Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln, zertifizierte Naturkosmetik sowie milde und hautschonende Pflege für Babys und Kinder, aber auch viele nachhaltige Periodenprodukte, die wir seit 2018 im Sortiment führen.

oe24: Wie hat das Feedback der Kunden die Entwicklung der bi good-Produkte beeinflusst, und welche Rolle spielt die Kundenbindung in Ihrer Unternehmensstrategie?

GEYER: Wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Produktsortiment weiterzuentwickeln und neue, innovative Artikel anbieten zu können. Dabei stehen Qualität, Preis-Leistungsverhältnis sowie die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden an oberster Stelle. Der Erfolg unseres starken Kundenfokus zeigt sich in der langjährigen und steigenden Beliebtheit unserer Produkte.

oe24: Welche konkreten Maßnahmen hat bi good ergriffen, um Nachhaltigkeit in der Produktentwicklung und verpackung zu fördern, und wie messen Sie den Erfolg?

GEYER: Ein besonderes Anliegen sind uns die Inhaltsstoffe der bi good Produkte: Hier achten wir z.B. bei den Pflegeprodukten auf heimische Wirkstoffe wie Lavendel oder Alpenkräuter. Darüber hinaus sind die Produkte vegan und frei von synthetischen Duft- und Farbstoffen, Silikonen, Parabenen, Mineralölen und hormonell wirksamen Zusätzen. Wir arbeiten außerdem mit anerkannten Labels wie dem österreichischen Umweltzeichen. Nachhaltigkeitssiegel wie die Veganblume oder NATRUE sind darüber hinaus Voraussetzung. Alle bi good Produkt-Verpackungen haben außerdem den höchstmöglichen Recyclinganteil: Tuben sind zu 60%, Faltschachteln zu über 90% und Flaschen sogar zu 100% aus Recyclingmaterial.

oe24: Welche Pläne hat bi good für die nächsten fünf bis zehn Jahre, um weiterhin als Vorreiter im Bereich nachhaltiger Produkte zu agieren?GEYER: Die stetige Weiterentwicklung und Optimierung unserer Rezepturen und Verpackungen haben für uns oberste Priorität. So möchten wir weiter den Recyclinganteil unsere Verpackungen erhöhen und gleichzeitig Verpackungsmaterial reduzieren. Unser Fokus liegt hier auf der Umstellung auf innovative und nachhaltige Materialien. An nachhaltigen Innovationen auf höchstem Qualitätsniveau, bei denen auf die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden geachtet wird, wird weiterhin auf Hochtouren gearbeitet. Hier kann man sich in den kommenden Monaten auf viele neue und innovative Produkte freuen.Interview: Irene Stelzmüller