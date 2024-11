Bitcoin-Explosion: Bitpanda vermeldet neues All-Time-High

Der Wahlsieg von US-Präsident Donald Trump beflügelte dieser Tage die Börse und schoss den Bitcoin hoch auf ein All-Time-High.

Nach dem Erfolg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl bleibt kein Stein auf dem anderen. So spielten diese Woche auch die Börsenkurse in den USA völlig verrückt. Trump gilt bekanntlich als Krypto-Währung-Befürworter und will künftig voll auf Bitcoin setzen. Nach seinem Wahlsieg seien ihm nach massive BTC-Käufe geplant zwecks strategischer Reserve der USA.

#Bitcoin hat gerade ein neues All-Time-High erreicht! ????



Wie hoch schafft er es dieses Mal? ???? pic.twitter.com/Aho0sCGUUT — Bitpanda (@Bitpanda) November 6, 2024

Kein Wunder, dass der Krypto-Markt ob dieser Nachricht mit neuen Allzeithochs boomt. So vermeldete auch Bitpanda am Donnerstagabend ein neues Allzeit-Rekordhoch, nachdem bereits am Mittwoch die Marke von 75.000-Dollar geknackt wurde.