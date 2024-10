Bunte McDonald's-Filiale als Wahrzeichen der Wüste

Ein Farbsplash in der Wüste: Sedonas McDonald's zieht mit seinen türkisfarbenen Bögen alle Blicke auf sich.

In amerikanischen Sedona in Arizona steht seit 30 Jahren eine McDonald's-Filiale, die sich von den übrigen 41.000 auf der Welt unterscheidet - und zwar schon auf den ersten Blick. Die türkisfarbenen Bögen anstatt des traditionellen goldenen Logos machten die Filiale schnell zum Gesprächsthema unter den Einwohnern und Besuchern des Ortes, heute gelten sie beinahe als Wahrzeichen.

Warum das so ist, hat einen ganz bestimmten Grund: Die Gemeinde wollte sicherstellen, dass die Fast-Food-Kette sich harmonisch in die atemberaubende rote Felsenlandschaft einfügt. Im Jahr 1993, als die hiesige Filiale eröffnet wurde, setzten sich die lokalen Behörden in zähen Verhandlungen durch und die Bögen des Logos wurden schließlich so angepasst, dass die natürliche Schönheit der Umgebung gewahrt wurde.

Die türkisfarbenen Bögen sind nicht nur ein Teil der Filialidentität, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv auf Plattformen wie TikTok und Instagram. Die Filiale bleibt eine geliebte Anlaufstelle mit ihrem klassischen Fast-Food-Angebot, während die spezielle Farbgebung weiterhin die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zieht. In einer Welt, in der McDonald's oft als homogen wahrgenommen wird, zeigt Sedona, dass Einzigartigkeit und lokale Anpassung gefeiert werden können.