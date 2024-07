Chaos zum Ferienstart: Keine Starts und Landungen am Berliner Flughafen BER

Wegen massiver technischer Probleme können am Berliner Flughafen BER derzeit weder Flugzeuge starten noch laden.

Statt in die Sommerferien geht am Freitagmorgen am Berliner Flughafen BER gar nichts mehr: Flugzeuge können weder starten noch landen - und das bis mindestens 10 Uhr. Davon betroffen sind auch Flüge aus Wien.

Massiver Serverausfall

"Aufgrund einer technischen Störung kommt es zu Verzögerungen bei der Abfertigung", postet der Flughafen BER - Berlin Brandenburg Airport auf X. Laut rbb-Informationen soll es zu einem massiven Serverausfall gekommen sein. Lediglich die angesprungenen Notsysteme funktionieren.

Information for passengers: Due to a technical fault, there will be delays in check-in. pic.twitter.com/gVint8DqiS — BER – Berlin Brandenburg Airport (@berlinairport) July 19, 2024

Noch bis 10 Uhr soll der Flugbetrieb laut Sprecherin des Airports eingestellt bleiben. Laut "Flightradar24" wurden ankommende Flugzeuge, unter anderem auch aus Wien, Köln und Oslo, umgeleitet.