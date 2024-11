Der teuerste Advent-Kalender der Welt kommt aus...

Ein Adventkalender für umgerechnet 26.000 Euro hält edlen Schmuck und weitere Luxus-Artikel die Klientel bereit.

Die britische Schmuckmarke C W Sellors besticht dieser Tage mit einem hochluxuriösen Advent-Kalender, der stolze 21.995 Pfund kostet - umgerechnet mehr als 26.000 Euro. Der Kalender, ein Modell des Chatsworth Houses, enthält insgesamt 23 handverlesene Schmuckstücke, darunter 18-karätige Halsketten, Schneeflockenanhänger, ein Rentier-Halsband und Ohrringe. Zudem sind eine Kerze, ein Diffusor und ein Gin im Paket enthalten. Der Kalender ist limitiert, wobei nur mehr ein Exemplar im Handel verfügbar sein soll.

© C W Sellors ×

Die Schmuckstücke in besagtem Advent-Kalender haben einen Gesamtwert von 25.515 Pfund, sodass Käufer 3.520 Pfund sparen, wenn sie sich für die Kalender-Option anstatt für die Einzelstücke entscheiden. Wie "Daily Mail" berichtete, wies C W Sellors darauf hin, dass sich der Kalender nicht nur zur Weihnachtszeit eigne, sondern als stilvolle Schmuckbox das ganze Jahr über genutzt werden kann.

© C W Sellors ×

Der Preis für den Kalender hat in den sozialen Medien für großes Staunen gesorgt. Während sich einige User extravagantere Inhalte wünschten, machten sich andere über die absurd hohen Kosten lustig. C W Sellors ist bekannt für seine handgefertigten Schmuckstücke und betreibt Luxus-Geschäfte in Chesterfield und Bakewell.