Österreichischer Franchise-Verband

Jedes Jahr verleiht der Österreichische Franchise-Verband seine Franchise Awards in 5 Kategorien für besondere Leistungen im Franchising: Welches ist das leistungsfähigste System in Österreich? Wer sind die innovativsten Partner:innen?

Es gab auch heuer wieder erfreulich viele Einreichungen, die spannende und beeindruckende Franchise-Systeme und auch die Menschen dahinter präsentierten. Eine hochkarätige Expert*innen-Jury hat nun die Vorauswahl getroffen: Die Nominierungen für die Franchise Awards 2023 stehen fest!

Die Sieger:innen werden im Rahmen der Franchise-Gala am 11. Mai in der Burg Perchtoldsdorf gekürt.

Die heimische Community-Power

Beim Franchising geht es um das Miteinander: Wie zwei Seiten einer Medaille braucht es individuelle Unternehmer:innen und ein erprobtes Geschäftsmodell. Die Leistung der einen Seite hat unmittelbar mit dem Erfolg der anderen zu tun. Und es gibt enorm viele von diesen Medaillen, in allen möglichen Größen, Formen und Farben, in sehr vielen Branchen. In Österreich sind aktuell circa 500 Franchise-Systeme mit insgesamt 9.600 Franchisenehmer:innen an 12.000 Standorten tätig. Der jährliche Netto-Umsatz beträgt rund 11 Milliarden Euro.

„Worauf wir besonders stolz sind und warum, das zeigen wir Jahr für Jahr mit unseren Franchise-Awards! Es geht um die Vielfalt und um die beeindruckenden Leistungen, nicht nur der Award-Sieger:innen, sondern von allen. Denn das Miteinander ist der schönste und beste Grund zum Feiern: Uns als Franchise-Community und natürlich die würdigen Sieger:innen in den fünf Kategorien“, so ÖFV-Präsident Andreas Haider.

Sein besonderer Dank geht an alle Bewerber:innen für ihre engagierten Einreichungen und an die honorige Jury für die umfangreichen Sichtung und gar nicht einfache Auswahl aus den vielen Präsentationen. „Die nun präsentierte Shortlist spiegelt die hohe Qualität der österreichischen Franchise-Szene!“, so Haider.

Entscheidend bei der Vergabe der Franchise-Awards sind unternehmerische Leistung, Geschäftsentwicklung, Innovationskraft und die Führung von Mitarbeiter:innen und Partner:innen. Auch der Zusammenhalt im System, soziales Engagement und Nachhaltigkeit fließen in die Bewertung ein.

Die Nominierungen in den fünf Kategorien

Eine hochkarätige Jury mit langjähriger Praxis hat folgende Systeme bzw. Partner:innen für die Franchise-Awards 2023 nominiert:

FRANCHISE-SYSTEM NEWCOMER 2023: equalizent, UNIBox und Vitamin Lounge FRANCHISE-SYSTEM 2023: BistroBox, RE/MAX und Storebox FRANCHISE-PARTNER*IN NEWCOMER 2023: A1 - Ali Mianji , McDonald’s - Richard Jäger und Mrs.Sporty - Andrea Pintsuk FRANCHISE-PARTNER*IN 2023: AIS - Alexander Winter, SOLUTO - Martin Humer und Viterma - Darko Grujcic SOCIAL & GREEN AWARD: equalizent, Kenny’s und vomFASS

ÖFV-Generalsekretärin Karin Kufner-Humer freut sich über den hohen Stellenwert des Netzwerk-Gedankens in allen Bereichen, von den Franchise-Partner:innen über die Mitarbeiter:innen bis zu den Kund:innen: „Die Nominierungen spiegeln auch einen bemerkenswerten Trend in der Franchise-Community wider: Innovationen und Verbesserungen für Partner:innen und Mitarbeiter:innen sowie spannende Instrumente zur Kundenbindung werden nicht nur angeregt, sondern auch klug und nachhaltig umgesetzt. Es sind lokale Newcomer mit wenigen Standorten ebenso vertreten wie große, internationale Systeme und bei den Branchen reicht die Bandbreite von Gastronomie über Telekommunikation bis hin zu Dienstleistungen im Gesundheitsbereich.“

Die Jury

Mahdi Allagha, Senat der Wirtschaft

Dr. Stefan Buchinger, Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Mag. Klaus Candussi, MAS, Vorstandsmitglied Österreichischer Franchise-Verband, Atempo

Carina Felzmann, Österreichische Franchise-Messe

Mag. Michael Graf, MBA, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien

Dkfm. (FH) Andreas Haider, Präsident Österreichischer Franchise-Verband, Unimarkt Handels GmbH & Co KG

Carina Jahn, BA, Gewinn, Das Wirtschaftsmagazin

Mag. Sigrid Lamprecht, Rechtsausschuss Österreichischer Franchise-Verband, McDonald's Österreich

Mag. Lisa Rupp, Wirtschaftskammer Österreich, Abteilung Zielgruppenmanagement

Dr. Thomas Schneider, Rechtsausschuss Österreichischer Franchise-Verband, Zumtobel Kronberger Rechtsanwälte OG

BMSTR. Ing. Martin Zagler, Vizepräsident Österreichischer Franchise-Verband, Soluto – Gewinner „Franchise-System 2022“, Sprecher Der Jury

Über den Österreichischen Franchise-Verband

Der Österreichische Franchise-Verband (ÖFV) ist die Interessensvertretung und Netzwerkplattform der österreichischen Franchise-Wirtschaft und zählt rund 135 Mitglieder. Sein vorrangiges Ziel ist die nachhaltige Qualitätssicherung im Franchising, unter anderem durch den ÖFV-System-Check, der zum ÖFV-Siegel „Geprüftes Mitglied“ berechtigt.

Das bestätigt die hohe Qualität des Systems und die hohe Zufriedenheit der Franchise-Partner:innen. Mehr über den Verband, Franchising in Österreich und die ÖFV-Events: www.franchise.at