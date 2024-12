Dieser Anbieter senkt Preise für Strom und Gas

Haushalte sparen sich dadurch rund 50 Euro im Jahr.

Die Energie Klagenfurt (EKG), ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Klagenfurt, hat am Dienstag eine Senkung der Strom- und Gastarife mit 1. April 2025 angekündigt. So sinke der Stromtarif "EKG Klassik" von 23,6 Cent auf 17,7 Cent brutto pro Kilowattstunde, was bei einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden eine Ersparnis von rund 50 Euro jährlich bedeutet. Der Gastarif "EKG Klassik" sinkt von 9,59 auf 8,99 Cent brutto pro Kilowattstunde (120 Euro Ersparnis pro Jahr).