Dieser Bonus kann noch bis Ende des Jahres beantragt werden

700.000 Haushalte in Österreich können vom Zuschuss profitieren.

Zusätzlich zur Stromkostenbremse ist bis Ende des Jahres auch ein Stromkostenergänzungszuschuss für größere Haushalte wirksam. Von diesem profitieren alle Haushalte, an denen mehr als drei Personen ihren Hauptwohnsitz haben - und zwar bekommt man für jede weitere Person 52,50 Euro, die direkt von der Stromrechnung abgezogen werden.

Der Stromkostenergänzungszuschuss wird grundsätzlich automatisch gewährt, wenn an einer Adresse mit mehr als drei im Zentralen Melderegister gemeldeten Personen Strom über einen Haushaltszählpunkt bezogen wird, teilte das Finanzministerium mit. Dies sei bei rund 60 Prozent der in Frage kommenden Haushalte der Fall, hieß es.

Digitaler Antrag

„Mit dem Stromkostenergänzungszuschuss entlastet die Bundesregierung Mehrpersonenhaushalte. Wenn Sie anspruchsberechtigt sind, versäumen Sie nicht, den Zuschuss zu beantragen. Bis Ende des Jahres haben Sie dazu noch Zeit“, so Finanzminister Magnus Brunner.

Rund 150.000 Anträge wurden noch nicht gestellt. Häufig betrifft das Bürgerinnen und Bürger, die bereits in der ersten Tranche Anspruch auf den SKEZ gehabt hätten, diesen aber nicht geltend gemacht haben. Konnten die Daten des jeweiligen Haushalts nicht automatisch ermittelt werden, müssen die Bewohner einen Antrag stellen. Dazu wurde vom BMF ein Erinnerungsschreiben ausgesandt, entweder an die in FinanzOnline hinterlegte E-Mail-Adresse oder per Post. Die Antragstellung erfolgt digital unter https://www.stromkostenzuschuss.gv.at/haushalt/antrag