Die steigenden Energiepreise treffen nicht nur die Kunden, sondern auch Firmen hart. Mit "schlaustrom" stellt nun ein Energieanbieter selbst die Belieferung aller Kunden mit Strom und Gas mit Ende Oktober ein.

In einer Email an die Kunden erklärt die schlaustrom GmbH, ein Strom- und Gas-Lieferant aus Linz, den drastischen Schritt der Massenkündigungen: "Zufolge der massiven Verwerfungen an den Energiemärkten kann der Betrieb nicht mehr weiter geführt werden. Der finanzielle Einsatz für die Vorfinanzierung und Absicherung des Energieeinkaufs, als auch die gesetzlichen Sicherheiten für andere Marktakteure haben ein Ausmaß angenommen, das wir als privates Unternehmen ohne Investor im Hintergrund nicht mehr bewältigen können, ohne in die Gefahr einer Insolvenz zu schlittern."

Hohe finanzielle Lücke

In den vergangenen 15 Monaten seien die Kosten exorbitant gestiegen und nun nicht mehr zu stemmen. Zudem hätten zahlreiche Kunden ihre Rechnungen nicht bezahlt. Da schlaustrom dennoch vertragskonform Energie geliefert und diese auch vorfinanziert habe, seie eine weitere finanzielle Lücke entstanden.

"Es bleibt uns leider nichts Anderes übrig, als schweren Herzens die Belieferung ALLER Kunden mit Strom und/oder Gas mit Ablauf des Monats Oktober 2022 einzustellen", heißt es weiter in der Aussendung.

schlaustrom rät allen Kunden, sich ehestmöglich einen neuen Strom- und Gaslieferanten zu suchen. Etwaige Bindungsfristen sind durch die betreiberseitige Kündigung hinfällig.