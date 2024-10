Fast-Food-Ketten verzichten jetzt auf DIESE beliebte Zutat

Nach einem Kolibakterien-Ausbruch in den USA, den die Behörden auf den Verzehr eines bestimmten McDonald's-Burgers zurückführen, haben mehrere Fast-Food-Ketten in einigen Niederlassungen frische Zwiebeln aus dem Angebot genommen. Die Unternehmensgruppe Yum! Brands, zu der KFC, Pizza Hut und Taco Bell zählen, sowie Burger King sollen dies als Vorsichtsmaßnahme getan haben, berichten die "Washington Post" und der US-Sender NBC übereinstimmend.

Die US-Gesundheitsbehörde FDA (Food and Drug Administration) untersucht den Ausbruch. Sie teilte mit, dass ersten Untersuchungsergebnissen zufolge geschnittene Zwiebeln im sogenannten Quarter Pounder Burger, dem amerikanischen Pendant des Hamburger Royal, von McDonald's den Ausbruch verursacht haben könnten.

E. COLI OUTBREAK: CDC is investigating 49 illnesses in 10 states linked to McDonald’s Quarter Pounder hamburgers. If you ate a Quarter Pounder hamburger from McDonald’s and have severe symptoms of E. coli, contact your healthcare provider. https://t.co/g87itkupCQ pic.twitter.com/gHzUKCnTi9