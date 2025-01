Flughafen Wien: Scoot im Landeanflug auf Wien

Scoot, die Low-Cost-Tochtergesellschaft von Singapore Airlines, hebt ab 3. Juni mit der Boeing 787-8 Dreamliner dreimal wöchentlich von Wien direkt nach Singapur.

Der Flughafen Wien begrüßt nach der griechischen Fluggesellschaft Sky express mit Scoot eine weitere neue Fluglinie in Wien-Schwechat. Scoot wird künftig mit der Boeing 787-8 Dreamliner, die 329 Passagieren in zwei Kabinenklassen Platz bietet, dreimal wöchentlich (Dienstag, Donnerstag, Samstag) zu günstigen Preisen ab Wien nonstop nach Singapur fliegen. Damit eröffnen sich für Reisende weitere spannende Reiseziele um die Metropolen Asiens zu entdecken, denn die Billig-Fluglinie der Singapur-Airlines bietet ein umfangreiches Netzwerk mit über 70 Reisezielen in 18 Ländern an.

Boeing 787-8 Dreamliner bietet Platz für 329 Passagiere in zwei Kabinenklassen. © Scoop ×

Scoot-Netzwerk: Singapur und weitere asiatische Metropolen

„Wir bleiben unserem Ziel treu, unser Netzwerk auszubauen und Reisenden weltweit neue Destinationen zu attraktiven Preisen zugänglich zu machen. Als einzige Fluggesellschaft, die Direktflüge zwischen Singapur und Wien anbietet, freuen wir uns darauf, diesen neuen Service ab Juni – pünktlich zu den Sommerferien – einzuführen“, erklärt Leslie Thng, Chief Executive Officer von Scoot.

Singapur, Scoots Heimatbasis, ist dabei nicht nur ein modernes Drehkreuz, sondern auch ein faszinierendes Reiseziel. Besucher können die futuristischen Gardens by the Bay, die kulturelle Vielfalt in Vierteln wie Chinatown oder Little India sowie die kulinarische Szene der Hawker-Zentren entdecken, die Teil des UNESCO-Weltkulturerbes sind. Mit seinen historischen, kulturellen und architektonischen Highlights begeistert die Löwenstadt Reisende aus aller Welt.

Dabei ist Wien ein neues Highlight im Scoot-Netzwerk, das dazu einlädt, von Singapur aus weitere Abenteuer in Südostasien zu erleben – ob die geschäftigen Straßen von Bangkok, die historischen Tempel von Angkor oder die Traumstrände von Bali. Zu den neuen Destinationen zählt auch Iloilo City auf den Philippinen.

Flugpreis: Oneway ab 170 EuroFlüge ab Wien können ab sofort über die Website von Scoot (www.flyscoot.com), die mobile App und schrittweise über weitere Buchungskanäle reserviert werden. Economy-Class-Tarife für einfache Flüge beginnen ab 170 Euro. ScootPlus-Tarife starten ab 550 Euro, inklusive Steuern.