Frank Stronach wegen sexueller Übergriffe festgenommen

Frank Stronach (91) ist in Kanada verhaftet worden, weil dem Unternehmer und Ex-Politiker sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden.

Frank Stronach, Gründer des Magna-Imperiums und einst Spitzenpolitiker in Österreich, ist in Kanada verhaftet worden. Wie internationale Medien berichten, wird dem früheren Austria-Wien-Boss sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen. Diese sollen gar bis in die 80er Jahre zurückreichen.

Von Unsittlicher Berührung bis Vergewaltigung

Der 91-jährige Unternehmer soll wegen schweren Verbrechen angeklagt werden, unter anderem wegen Vergewaltigung, Unsittlicher Berührung, sexueller Übergriffe sowie Freiheitsberaubung. Wann der Prozess beginnen soll, ist derzeit noch unklar.

Wieder auf freiem Fuß

Stronach befindet sich mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Unter strengen Auflagen durfte er zurück nach Hause kehren und muss erst zu einem späteren Zeitpunkt vor dem zuständigen Richter erscheinen. Über die Opfer ist momentan nichts bekannt.