Gehalt, Zuschüsse, Strom: DAS ändert sich im Oktober

Erfahren Sie hier, was sich im Oktober für Sie ändert.

Der Oktober bringt einige Änderungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So gibt es etwa neue Zuschüsse, die Strom- und Fernwärmekosten sinken für viele und auch neue Gehälter wurden verhandelt.

Ab 1. Oktober gibt es in Kärnten und Oberösterreich neue Heizkostenzuschüsse für Personen mit geringem Einkommen. In ersterem Bundesland gibt es bis zu 180 Euro, in OÖ gibt es 200 Euro. Der Antrag kann online gestellt werden. In Vorarlberg wird es ab Mitte Oktober einen Zuschuss in Höhe von bis zu 330 Euro pro Haushalt geben.

Strom- und Fernwärmekosten

In der Stadt Graz sinken die Fernwärmekosten. Künftig kostet eine Kilowattstunde 12,70 Cent netto, also rund 20 Prozent weniger, wie "finanz.at" berichtet. Knapp 70 Prozent der Grazer Haushalte sind davon betroffen. Im Jahr (Durchschnittsverbrauch: 7.500 kWh) sparen sich die Grazer Fernwärmebezieher somit rund 300 Euro.

Auch die Strompreise sinken für viele Kunden. Viele Haushalte können etwa bei der Salzburg AG - wer betroffen ist, wurde vorab mit einem Info-Schreiben informiert - ab November auf einen günstigeren Tarif umsteigen.

Außerdem starten ab Mitte Oktober wieder die Herbstlohnrunden. Aber bereits jetzt dürfen sich einige Beschäftigte über mehr Gehalt freuen. Seit 1. Oktober gilt der neue Kollektivvertrag für Angestellte in Ordinationen. Die Mindestgehälter steigen somit um 150 Euro für Vollbeschäftigte bzw. die Ist-Gehälter um 75 Euro. Die Regelung gilt sogar rückwirkend bis 1. Jänner 2024.