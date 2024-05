Gesamt 530 Mio: Benko-Luxuskaufhaus Lamarr wird verkauft

Der Ausverkauf bei Benko-Signa geht weiter und weiter. Jetzt ist das Luxuskaufhaus Lamarr an der Reihe.

Das Signa-Kaufhaus Lamarr liegt in der Wiener Mariahilfer Straße 10 bis 18. Bis 15. Mai müssen Kaufinteressenten ihr Angebot hinterlegen, wenn sie die Immobilie erwerben wollen, berichtet der „Kurier“.

Gesamtvolumen: 530 Millionen Euro

Erste Besichtigungen sollen bereits stattgefunden haben. Und darum geht es: das Kaufhaus, ein 148-Zimmer-Hotel, die Leiner-Garage und ein öffentlich zugänglicher Dachgarten. Gesamtvolumen: 530 Millionen Euro.

Mögliche Interessenten

Unter anderem soll sich die Vienna Insurance Group (VIG) interessiert gezeigt haben. VIG-Sprecher Wolfgang Haas sagte dem „Kurier“: „Wir screenen den Markt regelmäßig auf zum Verkauf angebotene Objekte – darunter ist auch das Lamarr.“ Angeblich hat sich auch der Bauunternehmer Georg Stumpf die Sache genauer angesehen. Insider meinen auch, dass der internationale US-Immobilienentwickler-Riese Hines seinen Hut in den Ring geworfen hat. Hines hat die Zentrale in Houston und seine Europa-Zentrale in London. Dort werden unglaubliche 93,2 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Tschechien-Milliardär in der Ziehung

Interesse soll auch das französisch-niederländisch-australische Immobilien- und Investmentunternehmen Unibail-Rodamco-Westfield haben. Unibail-Rodamco-Westfield kennt man in Österreich schon. Ihr gehören die Shopping City Süd (SCS) und das Donau Zentrum in Wien. Zudem soll der Tschechen-Milliardär Karel Komarek zu den Interessenten gehört. Dessen Gesellschaften halten die Mehrheit an der Casinos Austria AG.