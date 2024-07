Gewinn bei Tesla unter Druck

Der Preiskampf in China und die schwächere Nachfrage nach Elektroautos in den USA und Europa hinterlassen Spuren in der Bilanz des US-Elektroautobauers Tesla.

Der Betriebsgewinn sank im abgelaufenen Quartal um gut ein Fünftel auf 3,674 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss in den USA mitteilte. Der Umsatz im Autogeschäft verringerte sich um sieben Prozent auf 19,9 Milliarden Dollar, das sind sieben Prozent weniger als vor Jahresfrist. Insgesamt erwirtschaftete Tesla Erlöse von 25,5 Milliarden Dollar und damit etwas mehr als im Vorjahr. Zugute kam dem Unternehmen das wachsende Energiegeschäft, zu dem unter anderem Speicherbatterien für Eigenheime gehören. Im nachbörslichen Handel gaben die Tesla-Aktien vier Prozent nach. Der Elektroautobauer hatte zuletzt nicht nur mit Preissenkungen die schwächelnde Nachfrage nach seinen Fahrzeugen angekurbelt, sondern Autokäufern auch vergünstigte Kreditkonditionen angeboten. Analysten gehen davon aus, dass das die Kosten für die Rabattaktionen über die nächsten Quartale verteilt. Immerhin ist langsam ein Ende der Nachfrageflaute in Sicht. Tesla stellte eine schrittweise steigende Produktion im dritten Quartal in Aussicht.