Die GR Real GmbH hat im letzten Jahr eine weitere Stadt in ihr Portfolio aufgenommen. Nach Wien, Krems, St. Pölten, Wr. Neustadt, Baden, Mödling und Linz sind sie nun auch in Graz mit mehreren Zinshäusern vertreten.

Die Brüder Bernhard und Clemens Riha sind die Geschäftsführer der GR Real Gmbh. Nach jahrelanger Tätigkeit als Immobilientreuhänder spezialisierten sie sich auf Zinshäuser und denkmalgeschützte Immobilien. Nun ist es soweit und der Markt wird auch in Graz erschlossen. Clemens Riha spricht über die Erweiterung in Graz.

© GR Real GmbH

Wie kam es dazu, dass die GR Real nun auch in den Zinshausmarkt Graz investiert?

Unser Hauptfokus liegt natürlich in Wien, aber wir sehen ein enormes Potential in Städten, welche viel Zuwachs und gute Infrastruktur haben. Graz ist, nach wie vor eine Stadt, welche viel Zukunftspotential bietet. Unser Ziel für 2021 ist es, mindestens 10-15 neue Zinshäuser in Graz zu erwerben.