Große Neuerungen: Das wird bei Lidl jetzt anders

Neues Bezahlsystem "Lidl Pay" und Start für Selbstbedienungskassen

Diskonter Lidl kündigt große Neuerungen an. Mit dem neuen Bezahlsystem „Lidl Pay“ können Einkäufe nun direkt über die Lidl Plus-App bezahlt werden. Zusätzlich startet Lidl Österreich im Raum Salzburg die ersten Selbstbedienungskassen. Bis 2028 sollen die neuen Kassen landesweit zum Einsatz kommen.

Wer Lidl Pay aktiviert, kann die Einkäufe direkt über den Scan der Lidl Plus-App in Sekundenschnelle bezahlen. Die Abbuchung des Zahlungsbetrags erfolgt per Kredit- oder Debitkarte (Bankomatkarte). Offizieller Zahlungspartner ist Mastercard. Durch die E-Commerce-Fähigkeit der neuen Debit-Mastercard kann also jede Österreicherin und jeder Österreicher ab sofort einfach, schnell und sicher über die Lidl Plus-App einkaufen. Für den Bezahldienst können aber auch Karten anderer Anbieter genutzt werden.

Zur Aktivierung müssen die Kartennummern in der Lidl-Plus-App hinterlegt werden. Will man mit Lidl Pay bezahlen, muss die Zahlung vor dem Scan der Lidl-Plus-App kurz mit einem Pin, dem Fingerabdruck oder per Face-ID bestätigt werden.

© Lidl ×

Erste Selbstbedienungskassen

Neben der Einführung des neuen Bezahlsystems startete Lidl Österreich jetzt auch die ersten Selbstbedienungskassen in einigen Salzburger Filialen. Die neuen Kassen verringern die Wartezeit und steigern damit die Kundenzufriedenheit. Speziell für den einfachen und schnellen Einkauf sind die neuen Systeme eine kundenorientierte Alternative und bringen auch für die Mitarbeiter:innen an den Kassen eine zusätzliche Entlastung. Auch hier setzt Lidl Österreich auf Mastercard als offiziellen Zahlungspartner. Bis 2028 werden die neuen Kassasysteme flächendeckend im Einsatz sein.