"Hab's Burger": Sisi und Franz als Mini-Burger

Die günstigen Mini-Burger kommen nun auch nach Österreich und verbinden kaiserliche Eleganz der Habsburger mit amerikanischem Retro-Charme der amerikanischen Diner-Kultur der 60er Jahren. Zum Start gibt es sogar gratis Sliders.

Am Josefs Kai 27 wird heute die erste österreichische Slider-Manufaktur eröffnet. Sliders sind quadratische, unterschiedlich gefüllte Mini-Burger. Erfunden wurden sie in den 1930er Jahren in den USA.

Die kleinen Burger lassen sich leicht über den Gaumen "gleiten" und können schnell gegessen werden, daher der Name "Sliders". Häufig werden sie mit verschiedenen Füllungen wie Fleisch, Käse, Gemüse oder Soßen belegt. Da die Burger klein sind, muss man sich nicht auf eine Sorte beschränken, sondern kann verschiedene Geschmacksvariationen ausprobieren.

Bei "Hab`s Burger!" werden die Patties nicht gesmasht, sondern direkt auf den Zwiebel geröstet, damit sich das Zwiebel-Aroma im Fleisch besser entfalten kann.

© Andreas Lepsi/Robin Consult ×

Diner-Kultur trifft auf K&K

Das "Hab`s Burger!" ist eine Idee des Gastronomen Mahrem Mert und seines Geschäftspartners, des Architekten Ömer Tellioglu. Mert betreibt bereits mehrere große Burger-Restaurants in Österreich. Seine Idee beschreibt er so: "Bei ‚Hab’s Burger‘ trifft die kaiserliche Eleganz der Habsburger auf den Retro-Charme der amerikanischen Diner-Kultur der 60er-Jahre. Wir wollten einen österreichischen Burger erschaffen, der lokale Zutaten in Spitzenqualität mit einer Prise Nostalgie zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis vereint."

Von der scharfen "Sisi" bis hin zum klassischen Burger

Auf 150 m² gibt es 60 Sitzplätze und einen Schanigarten. Alles ist hausgemacht, sogar die Buns werden vor Ort gebacken. Die Sliders sind nach den berühmtesten Habsburgern benannt:

"Ferdinand" mit einem weichen Slider-Brötchen, saftigem, österreichischem Rindfleisch-Patty, gewürfelten Zwiebel und Essiggurken

"Karl" mit Rindfleisch-Patty und amerikanischem Käse

"Joseph" mit Rindfleisch-Patty und frischem Eisbergsalat

"Sisi" mit Rindfleisch-Patty, frischem Eisbergsalat, Jalapenos, amerikanischem Käse und scharfer Würze

Die Preise liegen zwischen 3,50 und 4,50 Euro pro Slider. Neben den Sliders werden auch größere Burger mit und ohne Fleisch angeboten. Zur Eröffnung gibt es am 12. Dezember von 12 bis 14 Uhr kostenlose Sliders.