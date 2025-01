Hammer-Gerücht: Elon Musk könnte TikTok kaufen

Gerüchte um einen Verkauf von TikTok an Elon Musk machen derzeit die Runde. Doch was steckt wirklich dahinter?

Es wäre die Sensation am Social-Media-Sektor: Chinesische Regierungsvertreter diskutieren über einen Verkauf von TikTok an Elon Musk, wie internationale Medien berichten. Der Tesla-CEO, der bereits Twitter übernommen hat, könnte demnach TikTok in sein Social-Media-Portfolio integrieren und so seine Marktmacht weiter auszubauen. Musk pflegt bekanntlich enge Beziehungen zur chinesischen Regierung, die ihm in der Vergangenheit Sondergenehmigungen wie eine Tesla-Fabrik in Shanghai gewährte.

Allerdings würde eine Übernahme Musk wohl vor eine enorme finanzielle Herausforderung stellen. Der Wert des US-Geschäfts von TikTok wird auf 40 bis 50 Milliarden US-Dollar geschätzt. Es bleibt also abzuwarten, ob Musk an einem derartigen Deal überhaupt interessiert ist, besonders vor dem Hintergrund der politischen und wirtschaftlichen Situation rund um die Plattform.

Während besagte Gerüchte um den Verkauf von TikTok kursieren, weist die Muttergesellschaft ByteDance diese als "reine Fiktion" zurück, wie Bloomberg berichtete. Sie betont, dass TikTok nicht zum Verkauf stehe, auch nicht das US-Geschäft. Dennoch steht ByteDance gehörig unter Druck: Die US-Regierung hat bereits Andeutungen gemacht, TikTok zu verbieten, sollte das Unternehmen sein US-Geschäft nicht verkaufen - was bereits am 19. Jänner geschehen könnte.