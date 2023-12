Handel: Auch heute wird vereinzelt gestreikt

Die Lage eskaliert. Shop-Betreiber und Mitarbeiter streiten weiter - kein Ende in Sicht.

Das Tauziehen um Lohn-Erhöhungen für Handels-Mitarbeiter nimmt kein Ende. Fünf Runden verhandelten Arbeitnehmer und Arbeitgeber bereits. Es gibt kaum eine Annäherung.

Letztstand: Arbeitgeber bieten eine Erhöhung der Gehälter um 8 Prozent ohne soziale Staffelung. Die Gewerkschaft GPA fordert 9,4 Prozent.

Protest auch am 2. Shopping-Samstag

Die Stimmung ist gereizt. Mitten in der wichtigsten Shopping-Zeit des Jahres wirkt sich der Streit direkt auf den Verkauf aus. Auch am zweiten Einkaufssamstag gab es in Dutzenden Shops in ganz Österreich Warnstreiks. Aber: Die Aktionen zeigten laut Experten weniger Wirkung als erwartet.

© TZ Österreiuch/Fuhrich ×

Mehrere Branchen auch heute betroffen

Wie es weitergeht, ist noch völlig unklar. Es gibt keinen neuen Termin für Verhandlungs-Runde Nummer sechs. Heute finden beratungen mit

oe24 fragte bei der Gewerkschaft nach. Überraschung: „Auch heute wird noch vereinzelt gestreikt.“ Welche Branchen betroffen sind: „Quer durch.“