Billa Praterstern: Sperre wegen Ansturm

Die wenigen offenen Shops wurden am Marien-Feiertag von den Wienern gestürmt.

Wien. Offenbar hat sich noch nicht in ganz Wien herumgesprochen, dass der 15. August ein Feiertag ist – denn die Hauptstädter wollten in Massen einkaufen gehen.

Und weil das nur in wenigen Geschäften, vor allem an den Bahnhöfen, an Feiertagen möglich ist, herrschte zwischen Hauptbahnhof, Wien-Mitte und vor allem im traditionell an Feiertagen offenen Billa am Praterstern ein Massenansturm.

Blockabfertigung. Zunächst versuchten es die Billa-Securitys mit einer Blockabfertigung, wie sie etwa an den Weihnachtsfeiertagen schon des öfteren zum Einsatz kam. Als das scheiterte, musste der bekannte Supermarkt – er war einer der ersten mit Sonn- und Feiertagsöffnung – gegen 13.30 Uhr sogar kurzzeitig gesperrt werden. Wenig später wurde dann wieder die Blockabfertigung aktiviert.

Lange Wartezeiten. Wann immer eine Gruppe von Kunden den Kassenbereich verließ – meist nach Wartezeiten von fast einer Stunde –, durfte die nächste Partie von Kunden in den Shop hinein.

Vor allem vor der Feinkost-Theke kam es im Geschäft dann immer wieder zu langen Wartezeiten. Was die nächste Debatte zur Sonntagsöffnung wohl garantiert...