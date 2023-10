Dieser revolutionäre Käse kommt jetzt in den Supermarkt

Das österreichische Startup Wunderkern bringt die erste pflanzliche Käse-Alternative aus Marillenkernen auf den Markt. Erhältlich bei Billa Plus.

Jetzt gibt es einen Käse für Veganer, der aus Obstkernen hergestellt wird. Der "Kesä" des österreichischen Star-ups Wunderkern ist ab sofort in ganz Österreich bei Billa Plus erhältlich sowie im veganen Supermarkt Billa Pflanzilla im Gerngross in Wien.

Obstkerne vor dem Müll retten

Die junge Firma Wunderkern aus Niederösterreich hat es sich zur Mission gemacht, der Verschwendung von Obstkernen, die bei der Herstellung von Saft und Marmelade anfallen, enttgegenzuwirken. Durch ein spezielles Verfahren werden die Kerne von Marillen, Zwetschken und Kirschen in nachhaltige Lebensmittel verwandelt - die nicht nur gut schmecken, sondern auch gut für die Umwelt sind.

17 Marillenkerne pro Käse-Packung

Der Wunderkern Kesä hat als Hauptzutat Marillenkerne. Und er hat eine besondere Eigenschaft: Er schmilzt gerieben, was bei pflanzlichen Käsealternativen selten ist. Der Kesä ist also sowohl pur am Brot zu genießen als auch zum Überbacken geeignet.

Der Kesä ist in drei Varianten erhältlich: Berg-Gaudi, Pesto und Tomate-Olive. Preis: 3,99 Euro (150-Gramm-Packung).

Jede Kesä-Packung enthält 17 gerettete Marillenkerne.

Weitere Produkte

Zusätzlich zum Kesä bietet Wunderkern eine Schoko-Creme sowie Delikatess-Öle aus Kirsch-, Zwetschken- und Marillenkernen an. Und mit dem Wunderkern Drink, einer pflanzlichen Milch-Alternative aus Marillenkernen, konnte das Start-up bereits beachtliche Erfolge feiern. Das Sortiment wird nun auch um zwei neue Varianten pflanzlicher Milch-Alternativen erweitert.